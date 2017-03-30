Республиканский учебный центр медиакоммуникаций при поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в семинаре «Производство специального репортажа на ТВ».

Мероприятие пройдет с 10 по 16 апреля 2017 года в ресурсном центре КТРК.

Преподаватели семинара:

Вячеслав Николаев – специальный корреспондент телекомпании «Рен ТВ». Лауреат премии «Золотое перо России», обладатель телевизионной премии «ТЭФИ» в 2010 и 2012 годах (лучший специальный репортаж). Номинант «ТЭФИ-2016» за лучшее телевизионное расследование. Академик Российской телеакадемии. Проводил тренинги для тележурналистов по производству спецрепортажа и организации ток-шоу в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и России.

Виктор Музалевский – оператор телекомпании «Рен ТВ». Окончил ВГИК. С 1982 года работает в кино и на телевидении. Работал в творческом объединении «Экран», телекомпаниях TVS и «Россия». Снимал документальные проекты, выходившие на каналах России, также имеет опыт работы в культурно-развлекательных программах. Имеет опыт проведения семинаров по операторскому мастерству на телекомпаниях России и Израиля.

Элима Джапарова — медиатренер с большим стажем работы. Работала в разных медийных жанрах от журналиста-новостника до автора и продюсера больших телевизионных проектов. Имеет опыт проведения семинаров на темы: «Основы производства видеоматериалов», «Специальный репортаж», «Производство ток-шоу», а также ряда семинаров по освещению конфликтов и миротворческой журналистике. Директор медиацентра «Демге-дем».

В конкурсе могут принять участие сотрудники телекомпаний Кыргызстана, представившие творческие группы в составе журналист/продюсер и оператор-монтажер. Пожалуйста, предусмотрите возможность приехать на семинар со своим съемочным оборудованием.

Для участия в семинаре необходимо заполнить онлайн-заявку не позднее 17.00 6 апреля 2017 года.

Расходы по организации семинара, включая проживание, берут на себя организаторы. При наличии документов участникам компенсируются расходы на транспорт. За дополнительной информацией можно обращаться к Аделе Лаишевой – директору учебного центра – по телефону 0 (550) 33-22-11 и по электронной почте laisheva@gmail.com.

Участники, прошедшие конкурсный отбор, могут привезти с собой черновой материал для того, чтобы под руководством мастеров доработать его до эфира.

После семинара участники будут приглашены для подачи заявок на конкурс малых грантов на производство специальных репортажей. Лучшие проектные предложения получат грантовую поддержку «Интерньюс».