Международная стипендия для женщин-журналистов

Стипендия Элизабет Нойффер предоставляет академические и профессиональные возможности женщинам-журналистам, освещающим темы прав человека и социальной справедливости.
Elizabeth Neuffer Fellowship – программа международного женского медиафонда (IWMF), основанного в 1990 году группой известных женщин-журналистов в США, занимающегося вопросами укрепления роли женщин-журналистов в мире.
В ходе данной программы выбранная женщина-журналист получит возможность продолжить исследования в MIT’s Center for International Studies, а также шанс прохождения стажировки в известных медиаструктурах The Boston Globe и The New York Times. Прошлые стипендиаты данной программы публиковали работы на различную тематику, включающую в себя насилие на гендерной почве, права коренных народностей, религиозную нетерпимость.
Квалификационные требования:
Программа Elizabeth Neuffer Fellowship открыта для женщин-журналистов по всему миру, расследующих вопросы прав человека и социальной справедливости. Журналисты, работающие в печатных, вещательных и интернет-медиасферах, могут подавать документы на данную программу. Опыт работы в новостных медиа и наличие отличного знания английского языка (устно, письменно) обязательны.
Как подать заявку:
Заявка подается в онлайн на странице конкурса.
Время прохождения программы:
Семимесячная программа начинается осенью и заканчивается весной каждого года.
Место прохождения программы:
MIT’s Center for International Studies – Кембридж, Массачусетс, США.
Какие расходы будут покрыты за счет программы:
— Ежемесячная стипендия на покрытие расходов на жилье, питание, транспорт.
— Стоимость авиабилета до места прохождения программы и обратно.
— Медицинская страховка.
— Получение визы в США.
Заработная плата в рамках программы не предусмотрена.
Более подробная информация на сайте IWMF.