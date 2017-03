Международная стипендия для женщин-журналистов

Стипендия Элизабет Нойффер предоставляет академические и профессиональные возможности женщинам-журналистам, освещающим темы прав человека и социальной справедливости.

Elizabeth Neuffer Fellowship – программа международного женского медиафонда (IWMF), основанного в 1990 году группой известных женщин-журналистов в США, занимающегося вопросами укрепления роли женщин-журналистов в мире.

В ходе данной программы выбранная женщина-журналист получит возможность продолжить исследования в MIT’s Center for International Studies, а также шанс прохождения стажировки в известных медиаструктурах The Boston Globe и The New York Times. Прошлые стипендиаты данной программы публиковали работы на различную тематику, включающую в себя насилие на гендерной почве, права коренных народностей, религиозную нетерпимость.

Квалификационные требования:

Программа Elizabeth Neuffer Fellowship открыта для женщин-журналистов по всему миру, расследующих вопросы прав человека и социальной справедливости. Журналисты, работающие в печатных, вещательных и интернет-медиасферах, могут подавать документы на данную программу. Опыт работы в новостных медиа и наличие отличного знания английского языка (устно, письменно) обязательны.

Как подать заявку:

Заявка подается в онлайн на странице конкурса.

Время прохождения программы:

Семимесячная программа начинается осенью и заканчивается весной каждого года.

Место прохождения программы:

MIT’s Center for International Studies – Кембридж, Массачусетс, США.

Какие расходы будут покрыты за счет программы:

— Ежемесячная стипендия на покрытие расходов на жилье, питание, транспорт.

— Стоимость авиабилета до места прохождения программы и обратно.

— Медицинская страховка.

— Получение визы в США.

Заработная плата в рамках программы не предусмотрена.

Более подробная информация на сайте IWMF.

Источник фото на превью.