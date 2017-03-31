Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  Алмазбек Атамбаев встретился с президентом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томасом Кентом

Алмазбек Атамбаев встретился с президентом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томасом Кентом

Мар 31, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа Тэги , ,

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 30 марта встретился с главой медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томасом Кентом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Томас Кент отметил, что КР всегда отличалась от других стран в регионе своим стремлением к демократии и уважением к свободе слова. «Мы это видим и поэтому очень заинтересованы в продолжении сотрудничества. У «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» хороший опыт работы в Кыргызстане», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что для народа КР понятия свободы слова и справедливости всегда имели особое значение, и сегодня страна переживает непростой этап на пути построения правового, демократического государства, где уважают права и свободы человека.

«В Кыргызстане дорожат достигнутым уровнем свободы слова и открытости, являющимися важнейшими составляющими демократического общества, — сказал глава государства. – Однако, к сожалению, не все понимают, что существующая в республике свобода выражения мнения накладывает особую ответственность на средства массовой информации. СМИ должны работать честно и объективно, чтобы не допустить дискредитации свободы слова набирающими силу фейковыми технологиями».

Ранее Генпрокуратура подала в суды два иска в защиту чести и достоинства президента против радио «Азаттык» и интернет-издания Zanoza.

На кыргызском языке радио «Азаттык» вещает 64 года. В Кыргызстане СМИ зарегистрировано как учреждение «Азаттык Медиа». В настоящее время «Азаттык» представлен на радио, телевидении и Интернете на двух языках.

Ссылка на первоисточник.

Источник фото на превью.

Похожие статьи

Помощь в адвокации дел, связанных с высказываниями в Интернете

Мар 27, 2017

Эксперты обсудят правовые рамки свободы слова

Мар 23, 2017

Резолюция открытого диалога медиасообщества

Мар 23, 2017

Независимый союз журналистов Кыргызстана организует открытый диалог медиасообщества

Мар 14, 2017

Comments are closed.