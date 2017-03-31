Алмазбек Атамбаев встретился с президентом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томасом Кентом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 30 марта встретился с главой медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томасом Кентом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Томас Кент отметил, что КР всегда отличалась от других стран в регионе своим стремлением к демократии и уважением к свободе слова. «Мы это видим и поэтому очень заинтересованы в продолжении сотрудничества. У «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» хороший опыт работы в Кыргызстане», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что для народа КР понятия свободы слова и справедливости всегда имели особое значение, и сегодня страна переживает непростой этап на пути построения правового, демократического государства, где уважают права и свободы человека.

«В Кыргызстане дорожат достигнутым уровнем свободы слова и открытости, являющимися важнейшими составляющими демократического общества, — сказал глава государства. – Однако, к сожалению, не все понимают, что существующая в республике свобода выражения мнения накладывает особую ответственность на средства массовой информации. СМИ должны работать честно и объективно, чтобы не допустить дискредитации свободы слова набирающими силу фейковыми технологиями».

Ранее Генпрокуратура подала в суды два иска в защиту чести и достоинства президента против радио «Азаттык» и интернет-издания Zanoza.

На кыргызском языке радио «Азаттык» вещает 64 года. В Кыргызстане СМИ зарегистрировано как учреждение «Азаттык Медиа». В настоящее время «Азаттык» представлен на радио, телевидении и Интернете на двух языках.

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