Конкурс проектов в жанре Journalism 360°

До 10 апреля 2017 года журналисты, технические специалисты, разработчики и другие приглашаются к участию в конкурсе Journalism 360° Challenge.

Фонд Найтов в партнерстве с Google News Lab и Ассоциацией онлайн-новостей (ONA) проводит конкурс проектов в жанре журналистики погружения. Призовой фонд конкурса – 250 000 долларов США.

Принимаются проекты, использующие виртуальную, дополненную, смешанную реальность или 360° видео и открывающие новые способы привлечения аудитории и продвижения журналистики.

Победители получат по 35 000 долларов США на тестирование и доработку проекта.

Заявки принимаются до 10 апреля.

Более подробную информацию можно найти на сайте.