Фотоконкурс, посвященный теме безопасности журналистов

До 15 апреля 2017 года профессиональные фотографы могут представить на конкурс работы, посвященные теме безопасности журналистов. ЮНЕСКО организует конкурс для фотографов, чьи работы способствуют повышению информированности общества об условиях работы журналистов и иллюстрируют деятельность программ, способствующих безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью.

На фотографиях могут быть изображены журналисты, принимающие участие в демонстрациях, судебных разбирательствах, крупных публичных мероприятиях, проводящие расследования коррупционной деятельности, гражданские журналисты, журналисты, контактирующие с полицией или военными, журналисты в зонах конфликтов, журналисты, находящиеся в охраняемых транспортных средствах или в любых других сложных рабочих ситуациях.

С победителями конкурса ЮНЕСКО заключит контракт и купит у них выбранные фотографии.

Заявки принимаются до 15 апреля на e-mail m.salomons@unesco.org.

Подробная информация на сайте.

Источник фото на превью.