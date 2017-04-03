Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  Вебинар «Наука и искусство делать карты»

Вебинар «Наука и искусство делать карты»

Апр 3, 2017 Автор Раздел Главные новости, Освещение вопросов окружающей среды в ЦА Тэги

4 апреля «Интерньюс» приглашает журналистов на бесплатный вебинар «Наука и искусство делать карты».

Вебинар проведет Максим Куликов – докторант факультета физической географии Гамбургского университета, координатор проектов ФФИ, опыт использования ГИС – 10 лет.

Спикер расскажет о работе с геоданными, геоинформационными системами (ГИС) и вопросах типографики.

Программа:

  • Что такое ГИС.
  • Открытые данные для ГИС.
  • Визуализация в ГИС.
  • Основы работы в программе SAGA GIS.
  • Кейсы: карты, которые вдохновляют.
  • Ответы на вопросы.

На Youtube-канале Максима Куликова  есть возможность просмотреть обучающие ролики.

Вебинар пройдет в 17.00 в Бишкеке и Алматы и в 16.00 в Душанбе и Ташкенте. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.

Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.

Похожие статьи

Вебинар «Экология в типографике»

Апр 3, 2017

Эксклюзивный вебинар «Тильда Паблишинг. Платформа для создания лонгридов и спецпроектов»

Мар 10, 2017

MediaShift проводит вебинары по использованию в новостях 360° видео [для участников всего мира]

Фев 2, 2017

Запись вебинара Оксаны Силантьевой «Работа мультимедийного продюсера в прямом эфире»

Янв 20, 2017

Comments are closed.