4 апреля «Интерньюс» приглашает журналистов на бесплатный вебинар «Наука и искусство делать карты».
Вебинар проведет Максим Куликов – докторант факультета физической географии Гамбургского университета, координатор проектов ФФИ, опыт использования ГИС – 10 лет.
Спикер расскажет о работе с геоданными, геоинформационными системами (ГИС) и вопросах типографики.
Программа:
- Что такое ГИС.
- Открытые данные для ГИС.
- Визуализация в ГИС.
- Основы работы в программе SAGA GIS.
- Кейсы: карты, которые вдохновляют.
- Ответы на вопросы.
На Youtube-канале Максима Куликова есть возможность просмотреть обучающие ролики.
Вебинар пройдет в 17.00 в Бишкеке и Алматы и в 16.00 в Душанбе и Ташкенте. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.
Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.