4 апреля «Интерньюс» приглашает журналистов на бесплатный вебинар «Наука и искусство делать карты».

Вебинар проведет Максим Куликов – докторант факультета физической географии Гамбургского университета, координатор проектов ФФИ, опыт использования ГИС – 10 лет.

Спикер расскажет о работе с геоданными, геоинформационными системами (ГИС) и вопросах типографики.

Программа:

Что такое ГИС.

Открытые данные для ГИС.

Визуализация в ГИС.

Основы работы в программе SAGA GIS.

Кейсы: карты, которые вдохновляют.

Ответы на вопросы.

На Youtube-канале Максима Куликова есть возможность просмотреть обучающие ролики.

Вебинар пройдет в 17.00 в Бишкеке и Алматы и в 16.00 в Душанбе и Ташкенте. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.

Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.