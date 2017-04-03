«Интерньюс» приглашает журналистов на вебинар «Экология в типографике».

Спикером выступает Михаил Кишкарев — арт-директор, дизайнер студии Amlinsky Creative Strategies, выпускник Британской Bысшей школы дизайна по программе «Визуальные коммуникации».

Программа:

визуальные коммуникации за полчаса;

web-типографика, актуальные методы;

сторителлинг онлайн-ресурса;

типичные ошибки и решения в оформлении web-страниц;

ответы на вопросы.

Вебинар пройдет 6 апреля, начало в 17.00 (Бишкек, Алматы) и в 16.00 (Душанбе, Ташкент).

Чтобы принять участие во втором вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.

Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.