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Вебинар «Экология в типографике»

Апр 3, 2017 Автор Раздел Главные новости, Освещение вопросов окружающей среды в ЦА Тэги

«Интерньюс» приглашает журналистов на вебинар «Экология в типографике».

Спикером выступает Михаил Кишкарев — арт-директор, дизайнер студии Amlinsky Creative Strategies, выпускник Британской Bысшей школы дизайна по программе «Визуальные коммуникации».

Программа:

  • визуальные коммуникации за полчаса;
  • web-типографика, актуальные методы;
  • сторителлинг онлайн-ресурса;
  • типичные ошибки и решения в оформлении web-страниц;
  • ответы на вопросы.

Вебинар пройдет 6 апреля, начало в 17.00 (Бишкек, Алматы) и в 16.00 (Душанбе, Ташкент).

Чтобы принять участие во втором вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.

Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.

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