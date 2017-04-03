«Интерньюс» приглашает журналистов на вебинар «Экология в типографике».
Спикером выступает Михаил Кишкарев — арт-директор, дизайнер студии Amlinsky Creative Strategies, выпускник Британской Bысшей школы дизайна по программе «Визуальные коммуникации».
Программа:
- визуальные коммуникации за полчаса;
- web-типографика, актуальные методы;
- сторителлинг онлайн-ресурса;
- типичные ошибки и решения в оформлении web-страниц;
- ответы на вопросы.
Вебинар пройдет 6 апреля, начало в 17.00 (Бишкек, Алматы) и в 16.00 (Душанбе, Ташкент).
Чтобы принять участие во втором вебинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке здесь.
Мероприятие пройдет накануне «Re:Media Central Asia – 2017». Медиалаборатория пройдет 10-11 апреля. Она будет организована в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.