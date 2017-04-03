Сеть медиа и НПО – инструмент для эффективного взаимодействия гражданского сектора. Как стать ее активным членом и продвигать изменения?

Уважаемые партнеры!

Приглашаем вас стать активным участником Сети медиа и НПО, которая создана силами представителей средств массовой информации (СМИ) и организаций гражданского общества. Вы и ваша организация получите доступ к новым коммуникативным возможностям для продвижения ваших идей и повышения эффективности вашей работы. Основной целью сети является создание благоприятных условий для становления и укрепления культуры прозрачности и подотчетности, уважения всеобщих прав человека, обеспечения верховенства закона и равного доступа к правосудию для всех, что отвечает запросам и нуждам граждан Кыргызской Республики.

Для достижения поставленных целей Сеть медиа и НПО решает следующие задачи:

— продвижение эффективного сотрудничества и коммуникации между государственными структурами, органами местного самоуправления, НПО/правозащитными организациями и медиасообществом на национальном и местном уровнях;

— участие гражданского общества в мониторинге деятельности государственных и муниципальных структур через активное вовлечение в работу онлайн- платформы;

— содействие осуществлению общественного/журналистского расследования фактов нарушения прав человека;

— развитие жанра журналистских расследований, аналитической и гражданской журналистики в Кыргызской Республике.

О том, как работает данная сеть и каковы текущие результаты ее работы, вы можете узнать на встрече 6 апреля (четверг) с 15.00 до 18.00 в офисе «Интерньюс» по адресу: ул. Чокморова, 234 а.

Приходите на встречу и узнаете, что, возможно, именно сеть сможет стать основным инструментом в достижении результатов вашей работы.