XIII Международная летняя школа медиаправа

Дата и место: Украина, Киев, 10-28 июля 2017 года.

Международная летняя школа медиаправа – это интенсивный трехнедельный учебный курс Центра демократии и верховенства права (ранее Института медиаправа) для юристов, посвященный вопросам обеспечения свободы слова и информации, защиты чести, достоинства и деловой репутации, деятельности средств массовой информации, регулирования телерадиовещания и других вопросов деятельности масс­медиа.

В рамках Летней школы отдельное внимание уделят международным и европейским стандартам в сфере медиаправа, в частности, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека. Также рассмотрят систему защиты прав человека ООН, стандарты международной организации «Артикль 19», законодательство Украины и других стран.

Принять участие в школе могут юристы, работа которых связана с вопросами свободы слова, информации или медиаправа. Подать заявку могут юристы, работающие в СМИ или консультирующие журналистов, юристы общественных организаций, органов власти, адвокаты. Также заявки принимаются от студентов старших курсов (начиная с 3-го) и выпускников, заинтересованных в тематике Летней школы.

Учениками Летней школы могут стать граждане Украины, Молдовы, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии, России. Кроме того, организаторы могут рассмотреть заявки из других государств.

Занятия пройдут на русском языке. Отдельные лекции — на английском с последовательным переводом.

Учебный курс включает такие темы:

— Свобода выражения взглядов: американский и европейский подходы;

— Европейская конвенция по правам человека;

— Процедура обращения в Европейский суд по правам человека;

— Практика Европейского суда по правам человека в информационных делах;

— Процедура обращения в Комитет ООН по правам человека;

— Право на информацию, доступ к информации;

— Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации (диффамация);

— Освобождение от ответственности за диффамацию;

— Защита частной жизни и персональных данных;

— Право на защиту журналистских источников;

— Особенности регулирования печатных и электронных СМИ;

— Лицензирование вещания;

— Европейские стандарты общественного телерадиовещания;

— Профессиональные союзы и саморегулирование журналистов;

— Особенности регулирования Интернета;

— Законодательство о защите общественной морали;

— Особенности деятельности СМИ в предвыборный период и др.

Летнюю школу медиаправа Центр демократии и верховенства права проводит с 2005 года. С 2006-го школа расширена до формата международной. В целом более 300 участников из Беларуси, Молдовы, России, стран Южного Кавказа и Центральной Азии прошли обучение в 2006-2016 годах.

Занятия проведут украинские и зарубежные эксперты. Так, в предыдущие годы занятия проводили юристы Европейского суда по правам человека (Страсбург) Дмитрий Третьяков, Ольга Дмитренко, юристы и эксперты международной организации «Артикль 19» Бойко Боев, Барбора Буковска, эксперты в сфере медиаправа Ричард Винфилд (Нью-Йорк, США), Девид Голдберг (Глазго, Шотландия), Ад ван Лун (Амстердам, Голландия), Наташа Пирч (Любляна, Словения), судья города Амстердама Корталс Альтес , юридический директор Media Legal Defense Initiative Питер Нурландер (Лондон, Великобритания), директор офиса по вопросам СМИ ОБСЕ Андрей Рихтер, доктор юридических наук, советник по юридическим вопросам, директор юридических программ координатора проектов ОБСЕ в Украине Станислав Шевчук (сейчас судья Конституционного суда Украины), консультативный эксперт Харьковской правозащитной группы доцент Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого Всеволод Речицкий и др.

Программа школы в 2017 году будет аналогична программам предыдущих лет. С подробными программами этих школ можно ознакомиться на сайте.

Программа рассчитана на интенсивное обучение, по окончании которого ученики получат дипломы. Участники должны посещать все занятия и не смогут совмещать учебу с работой. В случае посещения менее 80% занятий участника отчислят.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету.

Заполнение онлайн-анкеты должно быть осуществлено за один сеанс, то есть открытую в браузере анкету невозможно сохранить для дальнейшего редактирования.

В связи с этим для подготовки всех необходимых сведений и материалов рекомендуем ознакомиться с примером анкеты, которую можно скачать здесь.

Анкета должна быть получена Центром демократии и верховенства права до 00.00 21 мая 2017 года (GMT+3). По результатам конкурса будет отобрано 20 учеников. О результатах отбора организаторы сообщат кандидатам до 4 июня. Дополнительно организаторы оставляют за собой право провести с аппликантом собеседование.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Центр демократии и верховенства права по электронной почте edu@medialaw.kiev.ua или по телефону +380 (44) 383-20-44.

Условия участия в Летней школе

Организаторы обеспечивают проживание и частичное питание (обед) учеников Летней школы. Все ученики получат учебные материалы. Финансирование транспортных затрат не предоставляется. За участие в Летней школе предполагается оплата регистрационного сбора в размере 40 EUR (для студентов стационарной формы обучения — 20 EUR). Сбор вносится в первый день занятий в гривневом эквиваленте.

Дополнительно (вне конкурса) Центр демократии и верховенства права рассмотрит заявки от кандидатов, готовых покрыть затраты на свое обучение. Стоимость затрат на одного ученика без проживания составляет 500 EUR.

Летняя школа пройдет в Национальном университете «Киево-Могилянская академия», г. Киев, Украина.

Проведение Летней школы осуществляется благодаря поддержке американского народа, которая предоставлена через Агентство США по международному развитию (USAID) и «Интерньюс». Содержание программы Летней школы является исключительно ответственностью Центра демократии и верховенства права и необязательно отображает точку зрения USAID, правительства США и «Интерньюс».

Источник: cedem.org.ua.

Источник фото на превью: maxpixel.freegreatpicture.com.