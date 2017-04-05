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Жители отдаленных горных сел Алайского района смогут смотреть социальный пакет телеканалов через спутниковое вещание

Апр 5, 2017 Автор Раздел Главные новости, Доступ к информации Тэги ,

4 апреля 2017 года в рамках Цифрового каравана, организованного полномочным представительством правительства Кыргызской Республики в Ошской области и Министерством культуры, информации и туризма, состоялись встречи с активом Алайского района в селе Гульчо и жителями десяти сел Алайского айыльного аймака в селе Сопу Коргон.

Как отмечено, большая часть населенных пунктов Алайского района расположена на местности со сложным горным рельефом. Из 326 сел по стране, расположенных в так называемой радиотеневой зоне, 27 находятся в Алайском районе Ошской области. 

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Алайцам рассказали, что в этих селах охват цифровым телевидением будет обеспечиваться за счет установки в два этапа цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов (ЦАТР) согласно плану, утвержденному Госкомиссией по переходу на ЦТВ. Аналоговое вещание в этих селах отключат только после установки ЦАТР.

Кроме того, жители населенных пунктов, не охваченных на сегодня цифрой с количеством домохозяйств меньше 100 единиц, смогут смотреть социальный пакет телеканалов через спутник.

Как отметила заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова, согласно решению Госкомиссии по переходу на ЦТВ, социальный пакет телеканалов до 10 апреля 2017 года будет поднят на спутник. На встрече с алайцами в селе Сопу Коргон представители РПО РМТР наглядно продемонстрировали, какое количество телеканалов по состоянию на 4 апреля текущего года можно увидеть на спутнике, если установить СПУ (спутниковое приемное устройство) -параболическую спутниковую антенну и спутниковый ресивер. 

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«Как видите, сегодня через спутниковое вещание можно увидеть программы восьми телеканалов соцпакета и одного телеканала частной телерадиоорганизации, — сказала Темирбекова. — После 10 апреля 2017 года уже через спутник можно будет принимать и смотреть 12 телеканалов, включая один частный: ОТРК, ЭлТР, 5-й канал, «Пирамида», «Мир», «Музыка», «Спорт», «Баластан», «Маданият», «Алатоо 24», «Илим жана билим», НТС».

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Большинство кыргызстанцев смотрят на спутнике телеканалы других государств. На встречах жители отдаленных горных сел попросили разработать подробную инструкцию о том, как правильно настроиться на спутник «Евталсат», где размещены отечественные телеканалы. 

По информации местных властей, в Алайском районе проживает свыше 84 тысяч человек. Район состоит из 14 айыльных аймаков, 62 сел. На начало апреля текущего года из 20 439 домохозяйств к цифре подключились 12 870 (63%).

источник фото на превью.

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