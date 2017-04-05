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«Ынтымак» запустил новый сайт

Апр 5, 2017 Автор Раздел Главные новости, Новости медиа, ОРТРК "Ынтымак", Поддержка общественного вещания Тэги ,

3 апреля 2017 года запущен новый вебсайт телерадиокомпании «Ынтымак». Телерадиокомпания, осуществляющая вещание на южные регионы Кыргызской Республики, смогла произвести полное обновление вебсайта при поддержке «Интерньюс Нетуорк».

Старый вебсайт, функционировавший в течение трех лет, уже не соответствовал требованиям, и компания профессиональных разработчиков разработала новую версию сайта с учетом специфики медиагруппы и производства мультимедийного контента. Новая интернет-площадка «Ынтымак» теперь совместима с современными браузерами и загружается легче, увеличилась функциональность, упрощены навигация по сайту и инструменты поиска, улучшились контент и дизайн, а также модифицированы графика и шрифты. Новый вебсайт адаптирован к различным поисковым системам, а также к любым мобильным устройствам и планшетам.

Теперь на сайте присутствует функции голосования и обратной связи, и посетителям предоставлена возможность влиять на составление программы передач компании «Ынтымак». Команда ОРТРК «Ынтымак» надеется, что доступ к контенту станет проще и это поспособствует увеличению аудитории.

Предлагаем вам посмотреть новый сайт «Ынтымак» и оставить обратную связь.

 

 

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