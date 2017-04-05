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В Оше прошел мастер-класс по маркетингу от Дениса Вишни

Апр 5, 2017 Автор Раздел Главные новости, ОРТРК "Ынтымак", Поддержка общественного вещания Тэги , ,

7 марта 2017 года на базе телеканала «Ынтымак» в Оше состоялся мастер-класс по рекламе и маркетингу от известного международного бизнес-тренера Дениса Вишни, руководителя медиахолдинга и сертифицированного тренера Би-би-си и «Интерньюс».

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Главная цель бизнес-семинара состояла в освоении алгоритмов создания коммерчески-эффективной рекламы, развитии навыков управления заказом и взаимодействии с рекламным агентством любого типа. На тренинге Денис Вишня затронул такие темы, как важность рекламы, правила эффективных продаж, понимание своей целевой аудитории. Спикер провел интерактивные сессии с участниками по планированию кампаний и воплощению бизнес-идей. На мероприятии присутствовали более 50 представителей различных бизнес- и медиаструктур. Некоторые из них изъявили желание получить индивидуальные консультации от именитого тренера. Таким образом, ОРТРК «Ынтымак» предоставила предпринимателям возможность дальнейших личных консультаций с Денисом Вишней для обсуждения собственных проектов.

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Мастер-класс послужил платформой сотрудничества и развития компании «Ынтымак» и бизнеса посредством рекламы на ТВ, радио и в интернет-пространстве. По результатам отдельных встреч и обсуждений развития компаний медиагруппе предложены различные предложения дальнейшего совместного и плодотворного сотрудничества.

Мастер-класс организован ОРТРК «Ынтымак» в рамках проекта «Интерньюс» «Поддержка общественного вещания» при финансовой поддержке USAID.

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