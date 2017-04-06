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Вакансия медиаассистента

Апр 6, 2017 Автор Раздел Вакансии, Главные новости, Конкурсы/Семинары/Стажировки Тэги ,

Посольство США в Кыргызстане объявляет конкурс на замещение вакансии на должность медиаассистента.

Основные функциональные обязанности:

— под общим руководством сотрудника по вопросам информации отвечает за информационные программы по обучению лидеров общественного мнения и широкой общественности, политики, общества и культуры.

Необходимые квалификационные требования: 

— высшее образование в области журналистики/PR, социальных или гуманитарных наук;

— не менее одного года опыта работы в СМИ в качестве журналиста, редактора, PR-специалиста и т.п.;

— свободное владение английским, кыргызским и русским языками.

Более подробная информация об условиях подачи на вакансию доступна здесь.

источник фото на превью.

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