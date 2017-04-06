Вакансия медиаассистента

Посольство США в Кыргызстане объявляет конкурс на замещение вакансии на должность медиаассистента.
Основные функциональные обязанности:
— под общим руководством сотрудника по вопросам информации отвечает за информационные программы по обучению лидеров общественного мнения и широкой общественности, политики, общества и культуры.
Необходимые квалификационные требования:
— высшее образование в области журналистики/PR, социальных или гуманитарных наук;
— не менее одного года опыта работы в СМИ в качестве журналиста, редактора, PR-специалиста и т.п.;
— свободное владение английским, кыргызским и русским языками.
Более подробная информация об условиях подачи на вакансию доступна здесь.