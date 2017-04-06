Вакансия медиаассистента в управление по связям с общественностью

Посольство США в Кыргызстане ищет квалифицированного кандидата на должность медиаассистента в управление по связям с общественностью.

Основные функциональные обязанности:

— под общим руководством сотрудника по вопросам информации отвечает за информационные программы, предназначенные для обучения лидеров общественного мнения, политики, общества и культуры.

Необходимые квалификационные требования:

— высшее образование в области журналистики/PR, социальных или гуманитарных наук;

— опыт работы не требуется;

— свободное владение английским, кыргызским и русским языками (устно и письменно).

Кандидат на замещение вакансии должен иметь знания в области медиа Кыргызстана, образовательных, политических, экономических, социальных и образовательных структур и институтов республики.

Дедлайн — 24 апреля 2017 г.

Более подробную информацию о вакансии можно найти здесь.

источник фото на превью.