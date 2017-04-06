Вакансия медиаассистента в управление по связям с общественностью

Посольство США в Кыргызстане ищет квалифицированного кандидата на должность медиаассистента в управление по связям с общественностью.
Основные функциональные обязанности:
— под общим руководством сотрудника по вопросам информации отвечает за информационные программы, предназначенные для обучения лидеров общественного мнения, политики, общества и культуры.
Необходимые квалификационные требования:
— высшее образование в области журналистики/PR, социальных или гуманитарных наук;
— опыт работы не требуется;
— свободное владение английским, кыргызским и русским языками (устно и письменно).
Кандидат на замещение вакансии должен иметь знания в области медиа Кыргызстана, образовательных, политических, экономических, социальных и образовательных структур и институтов республики.
Дедлайн — 24 апреля 2017 г.
Более подробную информацию о вакансии можно найти здесь.