Отобраны участники семинара «Производство специального репортажа на ТВ»

30 марта 2017 года Республиканский учебный центр медиакоммуникаций при поддержке Представительства «Интерньюс в Кыргызстане» объявил конкурс на участие в семинаре «Производство специального репортажа на ТВ».

К подаче заявок приглашались сотрудники телекомпаний республики, представившие творческие группы в составе журналист/продюсер и оператор-монтажер.

Всего на конкурс поступило 16 заявок, из которых были отобраны:

1. Нарынская областная государственная телерадиокомпания, г.Нарын.

2. ТРК «Седьмой канал», г.Джалал-Абад.

3. Иссык-Кульская областная государственная телерадиокомпания, г.Каракол.

4. КТРК, г.Бишкек.

5. ТРК «Ош Пирим», г.Ош.

6. ТРК «Сентябрь», г.Бишкек.

7. Цифровое телевидение нового поколения tv1.kg, г.Бишкек.

8. ТК «Восьмой канал», г.Бишкек.

9. Телеканал On1, г.Бишкек.

Мероприятие пройдет с 10 по 16 апреля 2017 года в ресурсном центре КТРК.

Преподаватели семинара:

Вячеслав Николаев – специальный корреспондент телекомпании «Рен ТВ». Лауреат премии «Золотое перо России», обладатель телевизионной премии «ТЭФИ» в 2010 и 2012 годах (лучший специальный репортаж). Номинант «ТЭФИ-2016» за лучшее телевизионное расследование. Академик Российской телеакадемии. Проводил тренинги для тележурналистов по производству спецрепортажа и организации ток-шоу в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и России.

Виктор Музалевский – оператор телекомпании «Рен ТВ». Окончил ВГИК. С 1982 года работает в кино и на телевидении. Работал в творческом объединении «Экран», телекомпаниях TVS и «Россия». Снимал документальные проекты, выходившие на каналах России, также имеет опыт работы в культурно-развлекательных программах. Имеет опыт проведения семинаров по операторскому мастерству на телекомпаниях России и Израиля.

Элима Джапарова – медиатренер с большим стажем работы. Работала в разных медийных жанрах от журналиста-новостника до автора и продюсера больших телевизионных проектов. Имеет опыт проведения семинаров «Основы производства видеоматериалов», «Специальный репортаж», «Производство ток-шоу», а также ряда семинаров по освещению конфликтов и миротворческой журналистике. Директор медиацентра «Демге-дем».

После семинара участников пригласят для подачи заявок на конкурс малых грантов на производство специальных репортажей. Лучшие проектные предложения получат грантовую поддержку «Интерньюс».

Семинар организован в рамках проекта Интерньюс «Доступ к информации», за счет средств, предоставленных Агентством по Международному Развитию США (USAID).