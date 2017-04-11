Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  «Интерньюс» и партнеры запускают проект юридической оценки материалов для СМИ

«Интерньюс» и партнеры запускают проект юридической оценки материалов для СМИ

Апр 11, 2017 Автор Раздел Главные новости, Доступ к информации, Новости Интерньюс, Новости медиа Тэги , ,

Представительство «Интерньюс в Кыргызстане», ОФ “Институт медиа полиси” и ОФ “Центр медиаразвития” объявляют о предоставлении консультационного сопровождения публикаций журналистов на предмет юридической безопасности.

Инициатива вызвана рядом недавних судебных исков против СМИ за нанесение морального вреда и распространение сведений, порочащих честь и достоинство.

«Кыргызстану очень важно сохранять высокий уровень свободы слова, — говорит Элина Каракулова, директор Представительства «Интерньюс в Кыргызстане». – Но при этом важно, чтобы освещение событий было в рамках закона. Именно поэтому мы предоставляем юридическую помощь всем СМИ, а также приветствуем консолидацию медиасообщества в вопросах журналистской этики».

Директор ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усенова отмечает, что перед публикацией юристы вышеуказанных организаций будут проводить анализ журналистских материалов для выявления потенциальных рисков, которые могут стать предметом спора в суде.

Еще одним ресурсом для получения правовой экспертизы является Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ. Она призвана разрешать конфликты между СМИ и читателями (зрителями, слушателями) цивилизованным способом без участия суда. Комиссия принимает жалобы от любого человека или организации, имеющих претензии к СМИ. С порядком оформления жалобы можно ознакомиться на сайте комиссии или по следующим контактам:

Кыргызская Республика,
720044, г. Бишкек,
бульвар Эркиндик, 35-9.
Тел.: 0 (312) 66-30-06, 66-30-13.
E-mail: kg.mmcc@gmail.com, www.medialaw.kg

Отправлять свои материалы и получить необходимую юридическую конcультацию могут журналисты различных СМИ Кыргызстана по следующим контактным адресам:

Азамат Талантбек уулу,

юрист «Интерньюс в Кыргызстане»,

моб. тел. +996 (558) 008-258;

раб. тел. +996 (312) 98-68-80.

Email: azamat@INTERNEWS.ORG.

Skype: azamattalantbekuulu.

 

Алтынай Исаева,

юрист ОФ «Институт медиа полиси»,

моб. тел. 0 (550) 18-88-33;

раб. тел. +996 (312) 961-960.

E-mail: altynai.isaeva21@gmail.com.

Skype: altynai.isaeva21.

 

Айжамал Джаныбаева,

юрист ОФ «Центр медиаразвития»,

моб. тел. +996 (554) 315-231;

раб. тел.: +996 (312) 663-006, 663-013.

Skype: Aijamal Djanybaeva.

 

Нуржан Мусаева,

юрист ОФ «Центр медиаразвития»,

моб. тел. 0 (555) 99-93-29;

раб. тел.: +996 (312) 663-006, 663-013.

E-mail: nurjan@medialaw.kg.

Skype: Nurjan Musaeva.

 

источник фото на превью.

Похожие статьи

Конкурс на участие в Центральноазиатской школе современной журналистики

Апр 11, 2017

DW Akademie предлагает стипендии для журналистов

Янв 31, 2017

New America предлагает стипендии для журналистов [для участников всего мира]

Дек 23, 2016

Стипендии на поездку в США на семинар по экологической журналистике

Ноя 24, 2016

Comments are closed.