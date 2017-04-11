«Интерньюс» и партнеры запускают проект юридической оценки материалов для СМИ

Представительство «Интерньюс в Кыргызстане», ОФ “Институт медиа полиси” и ОФ “Центр медиаразвития” объявляют о предоставлении консультационного сопровождения публикаций журналистов на предмет юридической безопасности.

Инициатива вызвана рядом недавних судебных исков против СМИ за нанесение морального вреда и распространение сведений, порочащих честь и достоинство.

«Кыргызстану очень важно сохранять высокий уровень свободы слова, — говорит Элина Каракулова, директор Представительства «Интерньюс в Кыргызстане». – Но при этом важно, чтобы освещение событий было в рамках закона. Именно поэтому мы предоставляем юридическую помощь всем СМИ, а также приветствуем консолидацию медиасообщества в вопросах журналистской этики».

Директор ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усенова отмечает, что перед публикацией юристы вышеуказанных организаций будут проводить анализ журналистских материалов для выявления потенциальных рисков, которые могут стать предметом спора в суде.

Еще одним ресурсом для получения правовой экспертизы является Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ. Она призвана разрешать конфликты между СМИ и читателями (зрителями, слушателями) цивилизованным способом без участия суда. Комиссия принимает жалобы от любого человека или организации, имеющих претензии к СМИ. С порядком оформления жалобы можно ознакомиться на сайте комиссии или по следующим контактам:

Кыргызская Республика,

720044, г. Бишкек,

бульвар Эркиндик, 35-9.

Тел.: 0 (312) 66-30-06, 66-30-13.

E-mail: kg.mmcc@gmail.com, www.medialaw.kg.

Отправлять свои материалы и получить необходимую юридическую конcультацию могут журналисты различных СМИ Кыргызстана по следующим контактным адресам:

Азамат Талантбек уулу,

юрист «Интерньюс в Кыргызстане»,

моб. тел. +996 (558) 008-258;

раб. тел. +996 (312) 98-68-80.

E—mail: azamat@INTERNEWS.ORG.

Skype: azamattalantbekuulu.

Алтынай Исаева,

юрист ОФ «Институт медиа полиси»,

моб. тел. 0 (550) 18-88-33;

раб. тел. +996 (312) 961-960.

E-mail: altynai.isaeva21@gmail.com.

Skype: altynai.isaeva21.

Айжамал Джаныбаева,

юрист ОФ «Центр медиаразвития»,

моб. тел. +996 (554) 315-231;

раб. тел.: +996 (312) 663-006, 663-013.

Skype: Aijamal Djanybaeva.

Нуржан Мусаева,

юрист ОФ «Центр медиаразвития»,

моб. тел. 0 (555) 99-93-29;

раб. тел.: +996 (312) 663-006, 663-013.

E-mail: nurjan@medialaw.kg.

Skype: Nurjan Musaeva.

источник фото на превью.