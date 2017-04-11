Жители жилмассива «Бакай-Ата» готовы к отключению аналогового вещания

Волонтеры молодежных организаций совместно с представителями департамента информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма (МКИТ) и органами местного самоуправления Бишкека провели акцию по информированию населения о переходе на цифровое телерадиовещание.

Информационно-разъяснительная работа проводилась среди жителей жилого массива «Бакай-Ата» Свердловского района посредством подворового обхода.

На акции волонтеры раздали информационные печатные материалы и разъяснили местным жителям, как правильно устанавливать антенны и подключать приставки стандарта DVB-T2, а также вручили ресивер, приобретенный на собранные собственные средства, одной малоимущей семье.

Подворовой обход показал, что 80% домохозяйств жилмассива «Бакай-Ата» подключились к цифровому телевидению.

Параллельно данная акция снималась для телепроекта «Санарипти жандыр» («Включи цифру!») каналом СТВ совместно с волонтерами при технической поддержке офиса «Интерньюс в Кыргызстане». В рамках подготовки проекта медиаэксперт «Интерньюс» Омурбек Сатаев провел волонтерам мастер-классы по подготовке телерепортажей.

Стоит отметить, что в мероприятии принимали участие более 40 волонтеров молодежных клубов «Лидер», «Молодые журналисты», а также Республиканского дебатного центра и Фонда помощи детям Азии (АСС).