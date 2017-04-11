Журналисты печатных, вещательных и онлайн-СМИ в возрасте не старше 30 лет из стран Центральной Азии, имеющие опыт работы в прессе, приглашаются принять участие в этой 10-недельной сертификационной программе.

Академия ОБСЕ и Академия Deutsche Welle объявляют конкурс на участие в Центральноазиатской школе современной журналистики, которая пройдет с 19 июня по 25 августа в Бишкеке. Цели программы – помочь журналистам повысить качество выпускаемых передач и публикаций в центральноазиатских СМИ, обратить внимание политиков на проблемы в сельских регионах стран Центральной Азии.

Региональный подход проекта позволит создать сеть журналистов из всех центральноазиатских государств, которые получат возможность быстрого обмена информацией и, возможно, новостными программами в будущем. Среди тем школы – журналистская этика, интервьюирование, журналистские расследования, разоблачение фейковых новостей и многое другое. Участники программы должны обладать базовыми навыками работы с компьютером и свободно владеть русским языком.

Прошедшие отбор участники получат стипендию в размере 200 евро. Иногородние получат дополнительные 150 евро в месяц на проживание.

Заявки принимаются до 25 апреля.

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источник фото на превью.