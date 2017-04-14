Panama Papers получил Пулитцеровскую премию

10 апреля комитет попечителей Колумбийского университета анонсировал, что обладателем премии по журналистике в категории «За выдающееся расследование» в 2017 году стал Международный консорциум журналистов, специализирующихся на расследованиях (ICIJ), представивший подробные отчеты по делу Panama Papers.

Panama Papers — грандиозное расследование по раскрытию деятельности международной сети оффшорных налоговых гаваней, объединившее более 300 журналистов из шести континентов.

«Эта премия является для нас честью, свидетельством позитивной оценки командной работы наших сотрудников и партнеров в Соединенных Штатах и во всем мире», — сказал Джерайрд Райл, директор ICIJ.

Расследование Панамского дела, длившееся в общей сложности в течение пяти лет и собравшее более 11,5 миллиона документов, раскрыло сеть оффшорных компаний, связанных с более чем 140 политиками из 50 стран мира, включая 14 нынешних или бывших мировых лидеров. В материалы вошли отчеты о деятельности ряда крупных транснациональных банков, корпоративном взяточничестве, наркоторговле, войне сирийского правительства с собственными гражданами и о финансовых махинациях людей из близкого окружения В. Путина.

Справка: Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize), названная в честь ее основателя – медиамагната Джозефа Пулитцера, вручается ежегодно с 1917 года в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. На нее претендуют деятели в сфере журналистики, литературы, театра и музыки. Размер премии достаточно невелик — всего $10 тысяч.

Более подробная информация доступна здесь.

источник фото на превью.