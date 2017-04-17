Бесплатный мастер-класс по PR

«Ынтымак Media Group» приглашает пресс-службы государственных и неправительственных организаций, представителей бизнес-структур и частных предпринимателей на мастер-класс “Построение репутации. PR как ключевой навык управления. Связь с государственными органами”. Спикером выступит Гульнура Торалиева, основатель и руководитель Бишкекской школы пиара, медиатренер, автор более 100 различных публикаций и учебных пособий по журналистике, консультант многих международных организаций.

Мероприятие пройдет 19 апреля в 13.00 в конференц-зале гостевого дома TES по улице Петрова, 33 е (город Ош). Вход строго по предварительной записи.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 0 (770) 01-11-10, 0 (551) 66-67-71.

Источник фото на превью.