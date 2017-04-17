Конкурс на участие в тренинге по журналистским расследованиям

Internews в Кыргызстане совместно с Kloop Media в рамках проекта «Поддержка независимых СМИ в Центральной Азии» объявляют открытый конкурс на участие в трехдневном тренинге по журналистским расследованиям с 12 по 14 мая 2017 года в г. Бишкеке, Кыргызстан.

Тренером выступит Владимир ТХОРИК — журналист, редактор русскоязычного отдела Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova, а также член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

RISE Moldova – это неправительственная организация из Кишинева, специализируется на расследовании международной организованной преступности, связях криминала и политиков с офшорными юрисдикциями, раскрывает схемы отмывания денег в Восточной Европе, схемы коррупции, контрабанды, налоговые преступления, специфику незаконной торговли оружием.

RISE Moldova- часть большого сообщества независимых журналистов-расследователей по всему миру –OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Владимир Тхорик провел ряд международных журналистских расследований. Среди них такие известные как:

*Расследование масштабной схемы фальсификации, группировкой чиновников и бизнесменов из 7 стран, документов на экспорт тысяч тонн продукции из Евросоюза в Россию, во время которого журналисты из трех стран работали под прикрытием;

*Расследование о схеме снабжения армии Украины российскими запчастями для военной техники, которые ввозили из России через Молдову по завышенным ценам, в обход действующему в Украине эмбарго;

*Расследование о том, как спецслужбы России получили возможность прослушивать абонентов мобильной связи со всей Украины при помощи фирмы, открытой в Одессе олигархом из сепаратистского Приднестровья.

По итогам тренинга выберут проекты участников для малых грантов на журналистское расследование.

Участниками тренинга могут быть:

журналисты из ТВ-компаний, продакшн-студий и мультимедийных изданий, практикующие журналистские расследования из четырех стран Центральной Азии (Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана);

представители организаций гражданского общества (НПО) из четырех стран Центральной Азии (Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана), ведущие антикоррупционные кампании.

Для участия в тренинге заинтересованным СМИ и представителям гражданского сектора необходимо подать заявку с описанием своей организации, успешного опыта взаимодействия со СМИ/представителями гражданского сектора во благо общества и идеи/проекта, который вы хотели бы воплотить в жизнь для улучшения ситуации с подотчетностью государственных органов, большого бизнеса и/или продвижения прозрачности принятия решений.

На тренинге отобранные участники смогут доработать свою идею/проект с помощью экспертов и опыта коллег из других стран и подать заявку на малый грант от Internews.

Обучение в тренинге пройдут 22 участника, которые определяются на конкурсной основе.

Условия для участия в программе

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку не позднее 17.00 25 апреля 2017 года.

Участие в программе является бесплатным. Участникам из разных стран региона и иногородним возместят расходы на проживание, питание и транспорт.

Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца.

Internews не дает объяснений касательно отклоненных заявок.

источник фото на превью.