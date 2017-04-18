В Kloop.kg нужны редакторы

В Kloop.kg открыты две вакансии:

— редактор по дистрибуции;

— редактор.

Редактор по дистрибуции должен будет верстать и публиковать материалы, а затем распространять их по всем каналам, включая соцсети и рассылки.

Кандидат должен хорошо знать русский язык, обладать техническими знаниями, чтобы быстро публиковать и верстать материалы; уметь пользоваться полезными для медиаизданий сервисами вроде Thinglink или Storymap; учиться пользоваться новыми инструментами и предлагать их редакции. Занятость полная, пять дней в неделю. Физическое присутствие в офисе обязательно.

Резюме и мотивационное письмо нужно отправить на eldiyar@kloop.kg и gi@kloop.kg. В заголовке письма обязательно указать “Редактор по дистрибуции”. Срок подачи – до 30 апреля 2017 года.

Редактор будет заниматься планированием, созданием, редактированием и публикацией материалов на нашем сайте, а также координировать работу журналистов и фрилансеров.

Для кандидата желателен опыт в проведении журналистских расследований, так как это одна из прерогатив в работе. Необходимо владение аналитическим и критическим мышлением, чувством аудитории, координаторскими навыками, точностью, хорошими знаниями по журналистике. Занятость полная, пять дней в неделю. Физическое присутствие в офисе обязательно.

Резюме и мотивационное письмо нужно отправить на eldiyar@kloop.kg и gi@kloop.kg. В заголовке письма обязательно указать “Редактор”. Срок подачи – до 21 апреля 2017 года.

Более подробная информация на сайте Kloop.kg.

источник фото на превью.