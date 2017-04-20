Как блогеру/активисту безопаснее написать о коррупции

На вопросы блогера Х отвечает юрист Азамат Талантбеков.

— Прежде чем перейти к главному вопросу, необходимо прояснить правовой статус блогера/активиста. Имеет ли блогер/активист статус журналиста или СМИ?

— Нет. Блогер/активист не является журналистом и тем более СМИ. На блогера/активиста не распространяются гарантии защиты деятельности и прав, которые предусмотрены для журналиста в законах «О профессиональной защите деятельности журналиста» и «О средствах массовой информации» и вообще в законодательстве. Блогер/активист имеет те же права и обязанности, что обычный «не пишущий» блоги гражданин.

— Мне стало известно, что чиновник из министерства берет взятки. Можно ли мне написать об этом в моем блоге? Это законно?

— Это законно. Но имейте в виду, что писать в утвердительной/обвинительной/ фактологической форме опасно, если вы лично не присутствовали при процессе получения взятки и не располагаете неопровержимыми доказательствами (видео, аудио, помеченные купюры, оперативная съемка МВД). Вас не смогут обвинить в клевете, поскольку уголовное наказание за нее отменено. Но герой вашего материала может подать в суд гражданский иск по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. По такому иску ваш герой может потребовать опровержения вашего материала, блокирования доступа к нему и денежную компенсацию за возможный моральный вред, который он получил из-за вашей публикации. Моральный вред он обязан доказать в суде и показать прямую связь между ухудшением его здоровья и вашей публикацией (это могут быть справки из медицинских учреждений и т.д.). Писать о том, что чиновник берет взятки, лучше после возбуждения уголовного дела, когда против него уже выдвинуты обвинения и идут следственные действия. И даже в этом случае стоит воздержаться от обвинительного тона или уверенных утверждений, что чиновник — взяточник, поскольку, пока не выйдет законное решение суда, которое вступит в силу, он не является преступником.

— Но ведь это общественно значимая информация, которую нельзя скрывать от общественности!

— Верно, поэтому лучше обратиться с имеющейся информацией в правоохранительные органы. При этом помните, что Уголовный кодекс КР предусматривает два вида преступлений, связанных со взятками: ст. 313-1 «Получение взятки» и ст. 314 «Дача взятки». То есть действия следственных органов будут направлены сразу на двух персон: и на взяткополучателя – чиновника, и на взяткодателя – того, кто дает взятку.

— Как сделать так, чтобы не подставить моего источника? Он работает в том же министерстве.

— Это тоже сложно. Если бы вы были не блогером, а редакцией СМИ, то по ст. 18 Закона «О СМИ» у вас было бы право не раскрывать ваш источник информации. В документе говорится: «Орган средства массовой информации не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случаев, когда этого требует суд». Но редакция обязана представить информацию о своем источнике по требованию суда в связи с находящимся в его производстве делом, относящимся к гражданскому, уголовному судопроизводству или производству по делам об административных правонарушениях. У блогера нет права не раскрывать свой источник информации. Как уже было сказано, блогер не является СМИ и журналистом и не может воспользоваться защитой ст. 18 указанного закона.

— Что со мной могут сделать, если я опубликую такой материал?

— Если вы просто об этом напишете в форме утверждений или, еще хуже, в форме обвинений в получении взятки, указав имя и фамилию конкретного чиновника или назвав должность и место работы, по которому станет ясно, о ком идет речь, он может подать гражданский иск о защите чести и достоинства. Если вы не предоставите убедительных доказательств, чиновник может выиграть суд. Он может потребовать денежную компенсацию за причиненный моральный вред, а также опровержения ваших слов.

— А какие доказательства нужны?

— Доказательствами могут служить оригиналы документов, фото- и видеосъемка, аудиозапись, свидетельские показания – не самый надежный, свидетель может отказаться от дачи показаний, если его найдет чиновник и окажет давление. Каждому факту, который вы решите обнародовать, должно быть подтверждение.

— Является ли видео- и фотосъемка или запись на диктофон доказательством, если они были проведены скрытно?

— Ст. 81 УПК КР говорит о том, что «доказательства, полученные с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса, являются недопустимыми, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения по делу…». Поэтому, чтобы доказательство стало законным, необходимо предупредить собеседника о том, что разговор записывается. Само предупреждение тоже необходимо записать. Но предупреждать не надо, когда это касается уголовных преступлений. Когда должностное лицо требует у вас взятку, вам не обязательно сообщать ему, что разговор записывается. В вашем случае доказательство будет считаться добытым законным путем, так как против вас совершались противоправные действия. Если далее дело дойдет до суда, то по ст. 19 УПК КР судьи оценивают предоставленные доказательства: «Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для реализации их прав на полное исследование обстоятельств дела и выносит решение по делу лишь на основе достоверных доказательств».

— Но я все равно хочу написать об этом факте коррупции. Как это лучше сделать?

— Если все же очень хочется написать, можно попробовать это сделать, не используя никаких имен и ничего не утверждая, а высказывая мнение, предположение, ни в коем случае не оскорбляя. Это возможно, хотя тоже рискованно, потому что, скорее всего, из текста будет понятно, о ком и о чем будет идти речь. Если публикация вызовет резонанс, коррупционер постарается найти, к чему придраться. Поэтому советую детально пообщаться со знающими юристом и журналистом, имеющими опыт в расследовательской журналистике.

источник фото на превью.