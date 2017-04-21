Парламент окончательно одобрил ограничение иностранного участия в телевизионных СМИ

Депутаты одобрили в третьем чтении изменения в законопроект «О СМИ», согласно которым иностранцы не смогут владеть более 35% акций кыргызских телевизионных компаний.

Законопроект одобрили 104 нардепа из 105 присутствующих.

Как утверждают инициаторы, изменения не коснутся радио или газет. Также законопроект запрещает телевидению получать деньги или другое имущество от анонимных источников.

После принятия изменений телевизионные СМИ, иностранное участие в которых превышает 35%, должны будут в течение года перерегистрироваться и сократить долю участия. В противном случае их закроют по решению суда.

«Примеры подобного рода ограничений существуют во многих странах мира в целях обеспечения суверенитета и безопасности государства, прав и свобод других граждан, нравственности населения», — говорится в справке-обосновании.

Законопроект инициировали депутаты от фракции СДПК Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов и от «Республики — Ата-Журт» Таабылды Тиллаев и Жыргалбек Турускулов.

Чтобы закон начал действовать, его должен одобрить президент Алмазбек Атамбаев.

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