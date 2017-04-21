Конкурс для пишущих журналистов на участие в мастер-классе автора National Geographic

Представительство Internews в Кыргызской Республике при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) объявляет конкурс среди пишущих журналистов на участие в мастер-классе Пола Салопека (Paul Salopek) – журналиста National Geographic, двукратного лауреата Пулитцеровской премии. Мастер-класс состоится 18 мая 2017 года в бишкекском офисе Internews по адресу: ул. Чокморова, 234 а.

На мастер-классе Пол Салопек расскажет, как писать интересные истории, создающие у читателя эффект присутствия и погружения в них. Также вместе со всеми участниками мероприятия спикер разберет их проекты или идеи будущих историй на предмет их улучшения. Данный мастер-класс предоставляет уникальную возможность его участникам взглянуть на историю со стороны и обсудить ее качество.

Для участия в данном мероприятии пишущий журналист должен предоставить на русском, кыргызском или английском языках свои ранее не опубликованные материалы (приветствуется), историю или детально расписанную проектную идею. Участников мероприятия отберут на основании заявок, которые они отправили.

Также отобранным участникам предоставят материалы их коллег для ознакомления и предметной дискуссии во время мероприятия.

Заявки принимаются до 1 мая 2017 года включительно по адресу rbogdanov@internews.org.

источник фото на превью.