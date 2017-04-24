Специальный репортаж в Кыргызстане: настоящее и перспективы

В начале апреля «Интерньюс» вместе с учебным республиканским центром медиакоммуникаций при КТРК провели семинар “Производство специального репортажа на ТВ”.

Шесть дней журналисты и видеооператоры девяти ТВ-компаний Кыргызстана работали над идеей и структурой спецрепортажей, на практике отрабатывали все элементы.

Вячеслав Николаев, специальный корреспондент телекомпании «Рен ТВ», отметил, что участников семинара учили прежде всего пересказывать историю картинками, через людей, в которых эти истории отражаются, и задавать самим себе вопросы о том, какую мысль они хотят сказать по телевизору, в чем убедить своего зрителя, как его заинтриговать, кого привлечь на свою сторону, чтобы свою мысль транслировать.



Другой тренер семинара, Виктор Музалевский, оператор телекомпании «Рен ТВ», за время обучения постарался показать журналистам и видеооператорам, что их специальные репортажи – это не просто стандарт телевидения, а самая настоящая жизнь.



Медиатренер из Кыргызстана Элима Джапарова рассказала об основных ошибках, допущенных творческими группами семинара. Но при этом отметила, что иногда ошибка может спасти весь материал.



Вячеслав Николаев добавил, что некоторые участники в самом начале семинара не понимали, насколько важна для телевидения роль картинок, звука, шума, графики, что это шоу, а не радио.



Виктор Музалевский при этом отметил ошибки видеооператоров, в числе которых самые типичные: столб посередине кадра, съемка со штатива, композиция и др. Однако обратил внимание на талант молодых видеооператоров, у которых может быть большое будущее.



По истечении шести дней семинара каждая творческая группа участников подготовила специальный репортаж. Они рассказывают о жизни в Instagram и проблеме автостоянок в Бишкеке, маленьких и больших победах людей с ограниченными возможностями здоровья, обманутых дольщиках и опасности медицинского мусора, качестве халальной продукции и феминизме.

Элима Джапарова уверена, что после семинара творческие группы продолжат делать специальные репортажи либо будут применять полученные навыки в работе над новостями или обычными ТВ-сюжетами, которые получат элементы более расширенного репортажа и более вдумчивого специального репортажа.



Вячеслав Николаев также уверен, что участники перспективны в своей профессиональной сфере.



По результатам просмотра рабочих материалов творческих групп семинара тренеры отметили их довольно хорошее качество. Особенно это было заметно в сравнении с теми материалами, которые участники семинара привезли с собой в качестве портфолио.



Все три тренера положительно высказались о перспективах жанра “Специальный репортаж” в Кыргызстане.

Элима Джапарова уверена, что специальные репортажи получат свое развитие в стране.



Виктор Музалевский предположил, что специальный репортаж в КР также даст толчок новым форматам и явлениям на отечественном телевидении.



Вячеслав Николаев в свою очередь сказал, что все зависит от того, чего хочет кыргызстанский зритель. Если у людей есть желание анализировать явления действительности, думать о событиях, которые продолжаются, сопоставлять их с тем, что было раньше, формировать запрос на будущее, тогда есть почва для развития такого жанра.



Специальным репортажем может называться цикл портретных репортажей, представляющих собой истории, не связанные с текущими событиями недели. Это также может быть самый большой, обстоятельный материал в новостном выпуске, который приурочен к значимой дате или событию. А иногда его делают даже без какого-то важного повода, когда журналист попадает в интересное место и показывает то, что там увидел. Для того чтобы специальные репортажи всегда получались и были интересными, тренеры дали несколько советов.

Для Элимы Джапаровой качество спецрепортажа – это слаженная работа творческой команды, чтобы она четко знала, над какой идеей работать.



Вячеслав Николаев считает, что важно профессионально выстроить спецрепортаж, его повествовательную логику, чтобы он был интересен зрителю, не искажая реальности, сделать продукт, близкий к искусству.



Семинар “Производство специального репортажа на ТВ” организован в рамках проекта Internews «Доступ к информации» за счет средств, предоставленных Агентством по международному развитию США (USAID).

материал подготовила Валентина ГАЛИЧ,

Интерньюс в Кыргызстане