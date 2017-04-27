Депутаты ЖК утвердили состав Наблюдательного совета КТРК

26 апреля 2017 года на заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили новый состав Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации КР.

11 января 2017 года объявлен конкурс на выдвижение кандидатов в состав НС КТРК. В комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению от гражданского общества с 27 января по 3 марта 2017-го поступило 16 предложений.

В состав Наблюдательного совета КТРК президент Кыргызстана предложил 10 кандидатур, 6 выдвинул Жогорку Кенеш. Среди поступивших заявлений у шести кандидатов выявлены документы, не соответствующие установленным требованиям закона. В результате из 32 претендентов, подавших заявки, на рассмотрение парламента представлено 26.

По итогам рейтингового голосования в состав НС КТРК утверждены следующие кандидаты:

oт президента:

Айдабосунова Нурия Иманкуловна, Жекшеев Жыпар Жекшеевич, Омурканов Анатай, Султанов Талант Исакович, Шестаков Игорь Альбертович.

oт Жогорку Кенеша:

Аскарова Айнура Алмасбековна, Бакашева Жылдыз Кемеловна, Болотканов Кубат Болотканович, Турдалиева Чолпон Джапарбековна, Ниязова Джылдыз Шайлообековна.

от гражданского общества:

Болгонбаев Азамат Таалайбекович, Джунушалиева Айгуль Алмасбековна, Карымов Айбек Усенович, Кадырова Анаш, Тайтекеев Калыбек Рысбекович.

Напомним, что нынешний состав Наблюдательного совета КТРК утвержден постановлением Жогорку Кенеша 18 апреля 2012 года. НС КТРК является коллегиальным органом, состоящим из 15 членов, которые избираются на пять лет. Кандидатом в члены Наблюдательного совета должно быть лицо, имеющее высшее образование и не менее чем пятилетний опыт работы в средствах массовой информации, неправительственной организации, творческом союзе.

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