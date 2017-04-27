II Центральноазиатская DataLab «Визуализация экологических данных»

Приглашаем специалистов медиа и экологических НПО из стран Центральной Азии принять участие во II Центральноазиатской DataLab «Визуализация экологических данных», которая пройдет 29-31 мая 2017 года в Алматы.

Если вы хотите научиться работать с экологическими данными, разбираться в специфике и визуализировать их, мы ждем вашу заявку на участие в DataLab.

Участие в DataLab – это уникальная возможность научиться использовать экологические данные, для того чтобы по-новому, глубоко и профессионально, основываясь на достоверных и конкретных цифрах, рассказывать широкой аудитории о проблемах окружающей среды и природных ресурсов.

В формате DataLab каждый участник (или команда) работает над своим проектом под руководством менторов. Поддерживающую и стимулирующую среду создают мастер-классы опытных экспертов, техническая поддержка (источники информации, дата сеты по темам проектов, быстрый Интернет) и атмосфера открытости и созидания.

Цель DataLab – создать площадку для эффективного и творческого взаимодействия специалистов медиа и экологических НПО с экспертами, где каждый сможет разработать мультимедийный проект, в основе которого лежат экологические данные.

Тренеры DataLab

Олег Хоменок — советник по вопросам СМИ Internews Network (Киев), сертифицированный медиаконсультант и тренер по журналистике, автор учебников по журналистике и преподаванию журналистики.

Виталий Власов — основатель и руководитель фонда «Открытый город», евангелист открытых данных, программист, организатор мероприятий, технологический предприниматель.

Мероприятия DataLab: серия вебинаров, «нулевая встреча» (29 мая), практический обучающий курс (30-31 мая).

Важно! Для успешного освоения программы DataLab участие в вебинарах обязательно.

Принимаются как индивидуальные, так и групповые (2-3 человека) заявки от медиапрофессионалов и представителей экологических НПО. Заявители, имеющие опыт работы с данными и мультимедиасервисами, в приоритете. Дополнительно в команду может входить IT-специалист или дизайнер.

Важно! Уже в заявке указать тему проекта и почему, на ваш взгляд, необходимо для ее разработки использовать визуализированные данные.

Internews берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников.

Форму заявки можно скачать здесь.

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu. Заявки принимаются до 5 мая 2017 года.

II Центральноазиатская DataLab «Визуализация экологических данных» проводится в рамках проекта Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.

источник фото на превью