Мастер-класс по безопасности журналистов от международного тренера 

Представительство Internews в Кыргызстане объявляет открытый мастер-класс для журналистов по безопасному освещению событий от Алексиса Влассоффа – координатора и консультанта по вопросам безопасности и оперативной поддержке Reuters (ТВ) в Украине.

Алексис Влассофф имеет более 20 лет опыта работы со СМИ по управлению кризисными ситуациями, оценке рисков и безопасности.

На мастер-классе спикер расскажет о навыках безопасности, оценке угроз и способах минимизации рисков в ходе работы в опасных условиях, используя методы, позволяющие журналистам профессионально освещать конфликтные события.

Мероприятие состоится в 14.00 11 мая 2017 года в бишкекском офисе Internews по адресу: ул. Чокморова, 234 а.

Если вы желаете принять участие в мастер-классе, вам необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 98-68-80 или по е-почте aaidarbekova@internews.org (Айжамал Айдарбекова).

Визит Алексиса Влассоффа проходит в рамках проекта «Поддержка общественного телерадиовещания» при участии USAID в Кыргызстане.

источник фото на превью