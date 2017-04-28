Конкурс на лучший журналистский материал о планировании семьи в Кыргызстане

ОО «Кыргызский альянс планирования семьи» (КАПС) проводит конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации темы о планировании семьи.
Цели конкурса:
— всестороннее освещение в СМИ темы, связанной с планированием семьи в Кыргызстане;
— роль и значение планирования семьи в сохранении здоровья матери и ребенка, обеспечении здорового поколения;
— улучшение качества информации в данной сфере.
Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет из числа представителей государственных органов, международных и неправительственных организаций, известных журналистов, экспертов.В конкурсе могут принять участие печатные и электронные СМИ, зарегистрированные на территории КР.
Конкурсная комиссия проводит отбор представленных журналистами материалов как на государственном, так и на официальном языках.
Отобранные работы оцениваются в трех номинациях:
— лучшая телепередача (цикл телепередач);
— лучшая газетная/журнальная статья (цикл статей);
— лучший блогер.
Требования к исполнению работ
Предпочтение отдается конкурсным работам, освещающим следующие направления:
— рождение здоровых и желанных детей;
— сохранение здоровья женщины;
— регулирование интервала между беременностями;
— улучшение здоровья будущего ребенка;
— контролирование выбора времени рождения ребенка в зависимости от возраста родителей;
— достижение гармонии в семье;
— формирование нормальных социально-экономических условий в семье и обществе.
Особое внимание обращается на:
— значимость;
— достоверность, использование нескольких источников информации;
— неординарность подачи материала.
Ожидаемые результаты конкурса:
— содействие широкому обсуждению темы планирования семьи и улучшение доступа к использованию контрацептивных средств;
— повышение профессионального уровня журналистов, освещающих тему планирования семьи;
— привлечение внимания общественности к роли и значению планирования семьи для сохранения здорового поколения.
Также:
— публикация не менее пяти материалов в печатных изданиях на заданную тему;
— трансляция не менее трех тематических телепередач;
— посты, комментарии пользователей Интернета на тему планирования семьи.
Победителям конкурса будут вручены дипломы и ценные призы:
- За 1-е место в номинациях «Лучшая газетная/журнальная статья (цикл статей), раскрывающая тему ПС», «Лучшая телепередача (цикл телепередач), раскрывающая тему ПС» и «Лучший блогер, раскрывающий тему ПС» трем участникам по 15 000 сомов.
- За 2-е место в номинациях «Лучшая газетная/журнальная статья (цикл статей), раскрывающая тему ПС», «Лучшая телепередача (цикл телепередач), раскрывающая тему ПС» и «Лучший блогер, раскрывающий тему ПС» трем участникам по 10 000 сомов.
- За 3-е место в номинациях «Лучшая газетная/журнальная статья (цикл статей), раскрывающая тему ПС», «Лучшая телепередача (цикл телепередач), раскрывающая тему ПС» и «Лучший блогер, раскрывающий тему ПС» трем участникам по 9 000 сомов.
Порядок проведения конкурса
Участники конкурса до 31 мая 2017 года представляют в оргкомитет в произвольной форме заявку на участие с указанием места работы, ФИО, паспортных данных, полного адреса, контактных телефонов.
На конкурс принимаются материалы на тему планирования семьи, опубликованные/вышедшие в эфир в 2017 году. Печатные материалы принимаются в виде копий публикаций, заверенных редакцией. Записи передач принимаются на электронных носителях и сопровождаются эфирной справкой.
Подведение итогов конкурса, награждение победителей и участников состоятся в июне 2017 года.
Прием конкурсных работ осуществляется по адресу: 720044, г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 71-31, ОО «Кыргызский альянс планирования семьи».
Дополнительная информация по телефону: 0 (551) 22-77-63,
e-mail: kaps00@mail.ru.