Требуется консультант для финальной оценки проекта

Internews ищет консультанта для финальной оценки проекта «Медиа и гражданское участие в процессе прозрачности и подотчетности».

Отчеты должны быть представлены на английском языке.

Крайний срок подачи заявок – 14 мая 2017 года.

Основные требования к квалификации:

— степень бакалавра в сфере социальных наук, оценки или смежной области;

— трехлетний опыт проведения оценок в сложном контексте, особенно для европейских доноров;

— опыт качественных и количественных методов сбора и анализа данных MиО;

— опыт в использовании OCDE-DAC-критериев для оценки;

— свободное владение английским и русским языками;

— отличные навыки межкультурного общения/деликатности, способность устанавливать прочные межкультурные отношения и доверие, продемонстрированное в предыдущем межкультурном опыте;

— сильные организационные навыки, навыки презентации материала, умение писать статьи, коммуникабельность.

Желательно:

— степень магистра или кандидата в соответствующей области;

— опыт проведения оценок для развития средств массовой информации или опыт работы более пяти лет в качестве эксперта по оценке.

Основные требования для проведения оценки указаны в техническом задании по этой ссылке.

О проекте

Проект «Медиа и гражданское участие в процессах прозрачности и подотчетности» осуществляется медиаорганизациями Internews и Kloop Media при финансовой поддержке Европейского союза. Проект направлен на поддержку механизмов подотчетности и прозрачности в Кыргызской Республике через укрепление потенциала средств массовой информации и участие гражданского общества.