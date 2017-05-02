Требуется консультант для финальной оценки проекта

Internews ищет консультанта для финальной оценки проекта «Медиа и гражданское участие в процессе прозрачности и подотчетности».
Отчеты должны быть представлены на английском языке.
Крайний срок подачи заявок – 14 мая 2017 года.
Основные требования к квалификации:
— степень бакалавра в сфере социальных наук, оценки или смежной области;
— трехлетний опыт проведения оценок в сложном контексте, особенно для европейских доноров;
— опыт качественных и количественных методов сбора и анализа данных MиО;
— опыт в использовании OCDE-DAC-критериев для оценки;
— свободное владение английским и русским языками;
— отличные навыки межкультурного общения/деликатности, способность устанавливать прочные межкультурные отношения и доверие, продемонстрированное в предыдущем межкультурном опыте;
— сильные организационные навыки, навыки презентации материала, умение писать статьи, коммуникабельность.
Желательно:
— степень магистра или кандидата в соответствующей области;
— опыт проведения оценок для развития средств массовой информации или опыт работы более пяти лет в качестве эксперта по оценке.
Основные требования для проведения оценки указаны в техническом задании по этой ссылке.
О проекте
Проект «Медиа и гражданское участие в процессах прозрачности и подотчетности» осуществляется медиаорганизациями Internews и Kloop Media при финансовой поддержке Европейского союза. Проект направлен на поддержку механизмов подотчетности и прозрачности в Кыргызской Республике через укрепление потенциала средств массовой информации и участие гражданского общества.