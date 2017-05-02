Возможности для НКО и СМИ по инновациям в социальной сфере

Ассоциация развития гражданского общества (АРГО) в рамках проекта «Партнерство для инноваций — P4I» проведет VIII Международную конференцию «Истории развития: взгляд изнутри» 28 и 29 июня 2017 года в Алматы, Казахстан.

Конференция проводится в партнерстве с Казахстанским институтом менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) и посвящена инновациям в социальной сфере.

В этом году в VIII Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» ожидается участие более 150 представителей НКО, инициативных групп, государственных органов, компаний, работающих с организациями гражданского общества, средств массовой информации, представителей научного сообщества и доноров.

Программа первого дня конференции включает пленарные заседания, панельные дискуссии и side-events. Эти мероприятия станут диалоговыми площадками для рассмотрения широкого спектра вопросов социальных инноваций.

Второй день конференции будет посвящен мастер-классам на темы инноваций, социального партнерства, оценки проектов и программ, социальных технологий для работы с целевыми группами.

В рамках конференции пройдет торжественное награждение победителей конкурса «Об НКО по-новому» (CSO New Vision Award).

Номинировать свои проекты на награждение вы можете, заполнив соответствующий раздел заявки на конференцию.

Подробную информацию об условиях конкурса и награждении вы можете скачать здесь: Announcement of the contest NVAward Rus .

По материалам конференции планируются издание и распространение через интернет-ресурсы электронной книги «Истории развития: взгляд изнутри». Книга даст возможность для НKО и экспертов представить аудитории свой опыт и взгляды на социальные инновации, партнерство и региональное сотрудничество.

Руководство по написанию статьи для книги вы можете получить здесь: Book Submission Guide2017 Rus .

Также вы можете предложить организаторам проведение своего сайд-ивента в рамках конференции. Для этого вам нужно заполнить соответствующий раздел заявки на конференцию.

Информацию по проведению сайд-ивента в рамках конференции вы можете получить здесь: Side-events rus .

Для участия в конференции вам нужно пройти онлайн-регистрацию и оплатить регистрационный взнос,

вы можете получить реквизиты для оплаты здесь.

Заполнение данной заявки обязательно для каждого, кто желает стать участником конференции. Пожалуйста, заполните анкету до 18.00 (время Астаны) 30 мая 2017 года.

Стоимость регистрации оплачивается отдельно и составляет:

Ранняя регистрация (до 15.05.2017):

* для представителей НПО — 35 USD;

* для представителей коммерческих и международных организаций — 80 USD.

Поздняя регистрация (после 15.05.2017):

* для представителей НПО — 45 USD;

* для представителей коммерческих и международных организаций — 100 USD.

Стоимость регистрации включает участие, раздаточный материал и питание во время конференции.

Организаторами предусмотрена оплата проживания и проезда для ключевых участников конференции: экспертов, победителей конкурса «Об НКО по-новому» (CSO New Vision Award) и организаторов сайд-ивентов.

Просим принять во внимание, что количество оплачиваемых организаторами мест ограничено.

С предварительной программой VIII Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» вы можете ознакомиться здесь: Preliminary program Rus .

Пожалуйста, отправляйте свои вопросы на адрес: insightsconference@argonet.org или свяжитесь с организаторами:

Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Жандосова, 36.

Тел.: +7 (727) 250-27-87/88/89, внутр.: 110 и 111.