Ассоциацию общинных СМИ Кыргызстана возглавила Валентина Галич

Кыргызстан – единственная страна в Центральной Азии, где функционируют общинные СМИ. В 2013 году общинные медиа объединились в Ассоциацию общинных СМИ.

В настоящее время в республике работают 4 общинные радиостанции – в Таласе и одноименной области, Суусамыре и Чон-Кемине и 22 общинных мультимедиацентра в разных регионах КР. Все эти местные СМИ созданы простыми сельскими группами активистов, которые хотели рассказывать о событиях в своем селе посредством собственного средства массовой информации. Жителям регионов крайне необходимо было иметь возможность донести до общественности волнующие общину проблемы, особенно в селах, где нет доступа к традиционным СМИ.

На днях главой ассоциации избрана Валентина Галич. Она известна как один из первопроходцев в области становления общинных медиа в Кыргызстане. Как консультант ЮНЕСКО и сотрудник Представительства Интерньюс в КР, Валентина Галич внесла огромный вклад в открытие ассоциации и сумела наладить эффективную работу общинных СМИ.

По ее словам, сегодня перед Ассоциацией общинных СМИ стоит большая задача – решить проблему бесперебойного доступа к Интернету. В основном журналисты в регионах пользуются мобильной связью через смартфоны, поскольку мобильные устройства позволяют использовать приложения и создавать сюжеты в режиме реального времени.

Ассоциация проводит множество мероприятий, исследований аудитории, организует тренинги, конкурсы при поддержке донорских организаций. В будущем объединение общинных СМИ планирует обучать своих членов самостоятельно и не зависеть от грантов.

«Уверена, что у Ассоциации общинных СМИ большое будущее. Она займет важную нишу в медиапространстве Кыргызстана», – говорит Валентина Галич.

источник фото на превью