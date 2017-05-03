3 мая – Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение стало результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в своей резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала: свободная , плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс в КР, в честь этой даты напомнила:

— Всемирный день свободы печати, который ежегодно отмечается 3 мая всем прогрессивным журналистским сообществом, дает прекрасную возможность напомнить о важности сохранения свободы слова и прессы, поскольку именно рейтинг свободы слова становится одним из ключевых параметров, по которому определяется общее развитие страны.

Кыргызстан достиг впечатляющих успехов, создав возможности для развития независимых СМИ. Однако в последнее время республика заметно теряет позиции в рейтингах свободы слова и СМИ. Как организация, осуществляющая вклад в развитие независимых и свободных медиа в 80 государствах мира, мы считаем, что журналисты, редакторы, издатели, блогеры, гражданские активисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать события и предоставлять аналитику для более информированного общества. Цензура, преследования, многомиллионные штрафы против медиа недопустимы в демократической стране.

В этот день мы вспоминаем наших коллег по всему миру, погибших при исполнении своего профессионального долга. Также Всемирный день свободы печати – хороший повод и журналистскому сообществу задуматься над проблемами свободы слова и профессиональной этики. В связи с участившимися исками против медиа Интерньюс в Кыргызстане совместно с партнерами – Институтом медиа полиси и Центром медиаразвития – предоставляют бесплатную юридическую оценку материалов для всех СМИ республики.

Несмотря на вызовы последнего времени, Интерньюс в Кыргызстане продолжит оказывать поддержку местным СМИ и содействовать развитию свободной, качественной, объективной журналистики в стране.

Свою оценку сегодняшней ситуации в СМИ дала председатель Независимого союза журналистов КР Тамара Валиева:

— C одной стороны, радует, что в рейтингах по свободе прессы Кыргызстан по ряду позиций стоит выше соседей по региону. Однако ситуация, складывающаяся вокруг отечественных независимых СМИ, и многочисленные иски к ряду изданий в последнее время вызывают серьезную озабоченность.

Наш Независимый союз журналистов мониторит ситуацию в медиапространстве страны, проводил круглые столы и обсуждения. Журналистское сообщество пришло к выводу, что свободу слова в Кыргызстане пытаются ограничить. Печально, что давление на СМИ идет со стороны главы государства, хотя он должен быть гарантом соблюдения конституционных прав, в том числе и на свободу средств массовой информации.

К сожалению, наши акции и призывы не дают ощутимого результата. В судебных процессах со СМИ остается надеяться только на профессиональную защиту в судах, хотя нынешнее состояние судебной системы предполагает очевидный исход не в пользу журналистов.

В то же время хотелось бы призвать всех сотрудников СМИ Кыргызстана, независимо от форм собственности и политической направленности, чтобы мы не делились на белых и красных, на оппозиционных и пропозиционных, а вместе улучшали медиасреду и свободно доносили общественности информацию о событиях, происходящих в республике.

Директор Института медиа полиси Бегаим Усенова особо обратила внимание на то, что наша страна всегда была лидером по свободе слова в Центральной Азии, чем всегда по праву гордились, выступая на разных конференциях как представители государственных органов, так и гражданского сектора.

По ее словам, в Кыргызстане действительно много свободных частных СМИ, которые могут освещать с разных точек зрения происходящие в республике события, и это оказывает существенную пользу для развития демократии.

«К сожалению, сегодня, можно сказать, наблюдается давление на СМИ. Ситуация, когда много гражданских исков подается в отношении ряда журналистов в защиту президента, что заметно охлаждает свободу слова в нашей стране, поскольку подаются иски на многомиллионные суммы моральной компенсации.

Каждый человек имеет право на защиту своего доброго имени, имеет право подать в суд гражданский иск. Но именно публичные лица должны быть более терпимыми к критике. Они должны понимать, что со стороны высокопоставленных чиновников идет двойное давление как на суд, так и на журналистов.

Учитывая подчиненность судов, эти иски могут быть удовлетворены. Вместо того чтобы призвать журналистов к исправлению ошибок, СМИ могут быть разорены. А такая проблема никогда не должна стоять в нашем государстве», — отмечает Бегаим Усенова.

Медиаэксперт считает, что государство совместно с медийным сообществом должно стремиться улучшать качество журналистики, но не через закрытие изданий, а через переговоры и обсуждение существующих проблем.

По ее мнению, сегодня стоит вопрос о повышении медиаграмотности граждан. Они должны знать, что могут быть разные источники информации, что сотрудники СМИ – простые люди, которые также могут допускать ошибки.

«Когда аудитория имеет навыки медиаграмотности, люди будут проверять информацию и составлять свое мнение о происходящем. СМИ нужны как противовес потоку сообщений в социальных сетях, который не всегда можно проверить на правдивость. Нужно различать, что есть фейк, а что имеет реальную основу.

Поэтому государство должно поддерживать и создавать условия для качественного развития СМИ, чтобы они становились сильнее и потребители могли перепроверять факты, полученные из океана новостей», — заключила Бегаим Усенова.

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный отчет о состоянии свободы прессы в мире. В Индексе свободы прессы, опубликованном в апреле 2017 года, первое место заняла Норвегия, сместив на второе место Финляндия, которая возглавляла индекс с 2009 по 2016 год, а также в 2002-2006 годах.

Согласно рейтингу, Кыргызстан занял 89-е место из 180 стран и опустился на четыре позиции вниз. В прошлом году страна занимала 85-е место. КР попала в оранжевую группу вместе с Украиной, Арменией и Грузией.

Оранжевая группа — это те государства, в которых свобода слова может нарушаться, но в целом основная концепция ее сохранения существует.