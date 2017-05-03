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Впервые в Кыргызстане для девушек-программистов проводится конкурс Technovation Challenge

Май 3, 2017 Автор Раздел Конкурсы/Семинары/Стажировки, Новости медиа Тэги ,

СМИ приглашаются для освещения конкурса, в котором примут участие 8 команд.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 14.00 7 мая в бизнес-центре Victory по адресу: ул. Ибраимова, 103 (пересекает ул. Фрунзе).

Кыргызстан стал одной из 40 стран мира, которая участвует в международном престижном конкурсе Technovation Challenge. Всего в конкурсе с начала января приняли участие более 140 человек, сформировавших 22 команды, из всех регионов республики.

Technovation Challenge – это международный конкурс для девочек в возрасте от 10 до 18 лет, который впервые появился в Сан-Франциско, США. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девочек и женщин решать реальные проблемы общества с помощью технологий, а именно через разработку мобильных приложений.

В рамках конкурса участницы вместе с наставниками (менторами) не только разрабатывали приложение, но и проводили маркетинговые исследования, писали бизнес-планы, снимали видео и приобрели много новых навыков. Участницам и ментору не обязательно владеть навыками программирования, так как во время участия они постепенно обучались и выполняли домашние задания.

В процессе командной работы участницы учатся программировать. В конкурсе участвует более 1 000 команд из 40 стран мира. Десять лучших команд со всего мира выйдут в финал.

Финалисты конкурса в сопровождении наставников получат приглашение от организаторов из Сан-Франциско, чтобы представить свои идеи на международном уровне и побороться за призовой фонд размером 10 000 долларов США.

В прошлом году в финал прошла команда девочек из Казахстана, которая разработала приложение по экологической тематике.

Во время конкурса прошедшие финалисты презентуют свои приложения, кратко расскажут о том, чему они научились и к чему стремятся. Самый юный возраст участницы Айганыш – 12 лет, самой старшей Бермет – 17.

Важную поддержку в организации и проведении республиканского мероприятия Technovation Challenge оказали TechWomen, КАРПОУ, Ололо Хаус, Кыргызско-Турецкий лицей и Школа программирования Coder.

Подробную информацию можно получить у Алтынай Нуркамиловой,

регионального представителя Technovation Challenge в Кыргызстане, по

тел. 0 (550) 50-99-55, altynaynurkamilova@gmail.com.

 

источник фото на превью

 

 

 

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