Заявление медиасообщества к Всемирному дню свободы печати

В 2017 году КР по многим рейтингам свободы слова сдает свои позиции. И хотя мы еще лидеры по свободе слова в Центральной Азии, но наши журналисты с каждым днем испытывают все большее давление.

В этот день хочется еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан – страна, где каждый по Конституции имеет право на свободу выражения мнения. Свобода слова и выражения мнения – обязательное условие для обеспечения эффективного и прозрачного государственного управления. Хочется напомнить, что качество журналистики никогда не должно быть условием для предоставления свободы. Напротив, качественная журналистика имеет шансы на успех только в условиях, созданных государством для развития свободных, независимых и плюралистических СМИ. И именно в этот день с горечью осознаем, что наша свобода слова находится сегодня под угрозой в связи с многомиллионными исками к СМИ.

К большому сожалению, СМИ в настоящее время сталкиваются с давлением в виде судебных исков на огромные суммы, что в дальнейшем может сдерживать каждое из них от оперативного представления информации населению. Такая тенденция может повлечь за собой серьезные последствия в виде самоцензуры журналистов, учитывая, что в прошлом году по данной категории дел уже выносились судебные решения по выплате многомиллионных исков по защите чести и достоинства, что противоречит принципу соразмерности и разумности.

Мы поздравляем наших коллег с Всемирным днем свободы печати и призываем сохранять и укреплять свободу слова – фундамент подлинной демократии.

Независимый союз журналистов Кыргызстана,

ОФ «Центр медиаразвития»,

Представительство Интерньюс,

ОФ «Институт медиа полиси»,

Программа «Свобода информации»,

Фонд «Сорос – Кыргызстан»,

Фонд Медиа Консалт,

ОО «Журналисты».