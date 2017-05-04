Разговор о переходе на цифровое вещание в эфире КТРК

15 мая в Кыргызстане отключат аналоговое вещание – страна полностью перейдет к цифровому формату.

Главные эксперты по переходу на цифровое вещание Айнура Темирбекова, Шамиль Ибрагимов и Элина Каракулова выступили 4 мая 2017 года в прямом эфире программы «Замана» на КТРК и рассказали о готовности вещателей и населения к полному переходу на цифровое вещание.

В эфире КТРК шел разговор о вкладе медиаорганизаций и доноров – Представительства Интерньюс в КР и фонда «Сорос – Кыргызстан» – в процесс перехода страны на цифру.

Огромный вклад в этот процесс внесла заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова, объединив государственные агентства, партнеров, медиаорганизации, СМИ. Колоссальная работа проведена со стороны ОАО «Кыргызтелеком» и РПО РМТР, а также Госагентства связи, департамента информации при МКИТ и Министерства транспорта и коммуникаций.

Особый вклад в совершенствование законодательства в области ЦТВ внесли Институт медиа полиси и ОО «Гражданская инициатива интернет-политики».

Предлагаем вам познакомится с кратким содержанием выступлений во время прямого эфира.

Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма:

– Кыргызстан вышел на финишную прямую, остались считанные дни до отключения аналогового вещания. Мы входим в новую цифровую эру, и наша страна делает еще один шаг к прогрессу.

К 1 мая к цифровому вещанию подключено 96% населения. 85-90 домохозяйств ежедневно переходят на цифровое вещание. Компании, продающие ресиверы, сообщают, что в последнее время увеличились продажи приставок для приема ЦТВ.

Особенно благодарны правительству и премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову, который начиная с января нынешнего года постоянно проводил совещания в кабмине. Также признательны главам областей, акимам районов и мэрам городов, которые провели большую работу с населением.

Замминистра выразила признательность донорским организациям, в частности фонду «Сорос – Кыргызстан» и Представительству Интерньюс в КР, которые с 2013 года оказывали помощь и техническое содействие, помогали многим специалистам в республике изучить зарубежный опыт перехода на ЦТВ.

При содействии доноров, в том числе и Центра ОБСЕ в Бишкеке, развернута большая информационная кампания «Включи цифру!». Телезрители узнают бренд «Санарип» и получают информацию на сайте sanarip.kg.

Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор фонда «Сорос – Кыргызстан»:

– Переход к цифровому вещанию – это неизбежный процесс и глобальный тренд. Государство имело свои обязательства по переходу на цифровое вещание.

Наш фонд подключился и оказал всяческую поддержку правительству и министерству в частности, поскольку этот процесс затрагивает не только качество вещания другого уровня, но и решает вопрос доступа к информации на ином уровне.

ЦТВ позволяет многим региональным каналам вещать на всю страну. Нам было важно убедиться, что этот процесс будет с наибольшим вовлечением общественности, участием экспертов из гражданского сектора и пониманием того, что происходит.

Как результат, могу смело сказать, что Кыргызстан – это республика, которая провела процесс перехода на цифровое вещание максимально прозрачно и понятно для населения.

В рамках нашей программы «Свобода информации» мы поддерживали создание социально значимого контента. Важно было не только перейти технически, но и знать, что каналы будут показывать зрителю. Важно, что компании понимают нужды и потребности аудитории и начинают генерировать интересный контент, поскольку между ними возникает еще больше конкуренции.

Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане:

– Интерньюс помогал Министерству культуры, информации и туризма делать исследования, чтобы узнать уровень информированности и знаний населения о переходе на цифру. Население поддержало проект, мы все участвуем в этом процессе: покупаем ресиверы или приобретаем телевизоры нового поколения, благодаря которым можно принимать цифровое эфирное вещание. Сначала опросы показали информированность 70% населения. В прошлом году показатель достиг 90%. А сегодня почти 100% должны знать о том, что такое ЦТВ и что необходимо, чтобы смотреть телеканалы в новом формате.

Свыше 80% уже подключились, и небольшой процент подключится в ближайшие дни. Многие оставшиеся, как показывает практика других стран, подключаются уже после того, как аналог будет отключен окончательно.

Отключение аналогового ТВ позволит сократить расходы на вещание. Интерньюс активно занимается обучением персонала телеканалов и реализацией программ по поддержке контента.