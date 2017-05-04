Главная  ⁄  Главные новости  ⁄  ПРЕСС-АНОНС. Неформальная встреча по готовности к полному переходу Кыргызстана на цифровое вещание

ПРЕСС-АНОНС. Неформальная встреча по готовности к полному переходу Кыргызстана на цифровое вещание

Май 4, 2017 Автор Раздел Главные новости

Вниманию СМИ!

10 мая в 17.00 в «Парк Отель Бишкек» (ул. Орозбекова, 87) пройдет неформальная встреча по вопросам последних приготовлений к полному переходу Кыргызстана на цифровое телевидение.

На вопросы журналистов ответят:

Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма;

Усан Джанузаков, заместитель генерального директора РПО РМТР;

Эшмамбет Аматов, заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;

Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор фонда «Сорос – Кыргызстан» и 

Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс в КР.

УЧАСТИЕ просим подтвердить Авланбеку Джумабаеву по тел. 0 (772) 137-871.

Похожие статьи

Тренинг по мультимедийному сторителлингу пройдет в начале июня в Бишкеке

Май 4, 2017

Разговор о переходе на цифровое вещание в эфире КТРК

Май 4, 2017

Заявление медиасообщества к Всемирному дню свободы печати

Май 4, 2017

Впервые в Кыргызстане для девушек-программистов проводится конкурс Technovation Challenge

Май 3, 2017

Comments are closed.