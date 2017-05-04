ПРЕСС-АНОНС. Неформальная встреча по готовности к полному переходу Кыргызстана на цифровое вещание

Вниманию СМИ!
10 мая в 17.00 в «Парк Отель Бишкек» (ул. Орозбекова, 87) пройдет неформальная встреча по вопросам последних приготовлений к полному переходу Кыргызстана на цифровое телевидение.
На вопросы журналистов ответят:
Айнура Темирбекова, заместитель министра культуры, информации и туризма;
Усан Джанузаков, заместитель генерального директора РПО РМТР;
Эшмамбет Аматов, заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи;
Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор фонда «Сорос – Кыргызстан» и
Элина Каракулова, директор Представительства Интерньюс в КР.
УЧАСТИЕ просим подтвердить Авланбеку Джумабаеву по тел. 0 (772) 137-871.