Тренинг по мультимедийному сторителлингу пройдет в начале июня в Бишкеке

Интерньюс в Кыргызстане совместно с Kloop Media в рамках проекта «Поддержка независимых СМИ в Центральной Азии» объявляют открытый конкурс на участие в трехдневном тренинге на тему:

«Мультимедийный сторителлинг и интерактивные форматы: примеры, виды, как делать».

Тренинг пройдет со 2 по 4 июня 2017 года в Бишкеке, Кыргызстан.

По итогам тренинга будут выявлены проекты участников для малых грантов, направленных на расширение охвата аудитории партнерскими медиа и укрепление связей между местными сообществами и медийными организациями.

На тренинге вы узнаете:

— как производить качественный контент (мультимедийные технологии, проверка фактов, использование открытых данных, обучение и привлечение новой аудитории);

— как продвигать контент (визуальные инструменты, инфографика, социальные сети, оптимизация онлайн-контента для поисковых систем).

Участниками тренинга могут быть:

— редакторы/журналисты СМИ и мультимедийных изданий из трех стран Центральной Азии (Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана).

Обучение в тренинге пройдут 16 участников, которые определяются на конкурсной основе. Обучение будет проходить в офисе Интерньюс в Бишкеке.

Условия для участия в программе

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку не позднее 17.00 18 мая 2017 года.

Участие в программе является бесплатным. Участникам из разных стран региона и иногородним возместят расходы на проживание, питание и транспорт.

Участники, прошедшие конкурсный отбор, принимают на себя обязательства пройти всю тренинговую программу от начала до конца.

Интерньюс не дает объяснений касательно отклоненных заявок.

Краткая информация о тренерах

Гулим Амирханова – сертифицированный медиатренер из Казахстана, эксперт в области новых медиа, мультимедийной журналистики. Участвовала в создании и развитии интернет-журнала «Новый репортер.org», работала координатором проекта «Развитие новых медиа в Центральной Азии», Internews Network. Региональный редактор проекта «ЛИВЕНЬ. Living Asia», Internews. Телевизионный журналист и редактор. Автор тренингов пo телевизионной и интернет-журналистике.

Эльдияр Арыкбаев – главный редактор новостного портала Kloop.kg. Журналист. Изучал право в Американском университете в Центральной Азии. Автор резонансных журналистских расследований.

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