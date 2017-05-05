Конституционная палата ВС КР рассмотрит обращение граждан в связи с исками генпрокурора к ряду изданий

Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана 3 мая приняла в производство обращение 120 граждан в связи с исками Генеральной прокуратуры против радио «Азаттык» и Zanoza.kg. Такую информацию со ссылкой на общий отдел палаты опубликовали на сайте радио «Азаттык» и портале Zanoza.kg. Это сообщение также размещено на сайте constpalata.kg.

В своем обращении заявители просят суд признать несоответствующими ряду статей Конституции первую и четвертую статьи Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», поскольку Основной закон обязывает государство предусмотреть справедливый механизм защиты нарушенных прав, обеспечивающий баланс между свободой выражения мнения, распространения информации и необходимостью защиты чести и достоинства.

В обращении говорится, что судебная защита должна быть обеспечена каждому человеку независимо от должностного положения на основе принципа равенства всех перед законом и судом, а честь и достоинство не зависят от ранга или положения гражданина. Государственные органы, в том числе прокуратура, не должны наделяться функциями, несвойственными их юридической природе и конституционному предназначению, и недопустимо злоупотребление властными полномочиями в интересах отдельного лица, даже если он является главой государства. Следовательно, честь и достоинство президента должны защищаться в общем порядке.

Одна из заявителей бывшая судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова в интервью радио «Азаттык» прокомментировала:

«Есть Закон «О гарантиях деятельности президента КР». В четвертой статье указано, что защиту чести и достоинства главы государства осуществляет генеральный прокурор. Статья принята еще в 2003 году, когда она соответствовала действовавшей тогда Конституции, полномочиям прокуратуры и статусу главы государства. Но в 2010 году статус президента и полномочия прокуратуры претерпели большие изменения. Жогорку Кенеш не привел закон в соответствие с новым Основным законом. Поэтому здесь заложены большие противоречия».

По ее словам, на время рассмотрения обращения Конституционной палатой и до принятия решения судебные процессы по искам со стороны Генпрокурора Индиры Джолдубаевой должны быть приостановлены. Срок рассмотрения палатой принятого обращения может длиться от двух до шести месяцев.

Как известно, за последние два месяца Генпрокурор подала пять исков против редакции интернет-издания Zanoza.kg на 15 млн сомов.

С марта 2017 года Генеральная прокуратура подала два иска о защите чести и достоинства Президента КР к радио “Азаттык” на общую сумму 20 млн сомов.

источник фото на превью