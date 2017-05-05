Медиаюристы прокомментировали инициативу депутата

Включить в Конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» такие понятия, как «Интернет», «интернет-издания» и «уникальный посетитель или посетитель с уникальным IP-адресом», предлагает депутат ЖК Мирлан Жеенчороев из парламентской фракции «Республика — Ата-Журт».

Инициатор считает, что с принятием этих поправок у интернет-изданий появится возможность, как у традиционных СМИ, регистрироваться в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) для полноправного участия в агитационной кампании.

Общественный фонд «Институт Медиа Полиси», ознакомившись с содержанием предлагаемых поправок, отмечает, что с 2011 года сложилась практика, предусматривающая порядок участия интернет-изданий в предвыборной агитации и освещении избирательного процесса, что разрешается через заключение Меморандума о сотрудничестве между ЦИК и интернет-изданиями.

Юристы фонда обращают внимание на то, что выход за пределы сферы законодательного документа порождает риск возникновения коллизий с другими действующими законами, а равно пробелов в законодательном регулировании. Однако отраслевой закон «Об информатизации и электронном управлении» не дает определения понятиям «Интернет» и «уникальный посетитель или посетитель с уникальным IP-адресом», что нарушает правило системности законодательной деятельности.

Следует отметить, что в определении «интернет-издания» законопроект предполагает наличие исключений из общего регулирования. В категорию «интернет-издания» не входят персональные страницы в социальных сетях и блоги. Эти понятия в законопроекте не определены, их содержание не раскрыто в иных законодательных актах, что затрудняет толкование и реализацию закона.

Предложенный законопроект также не определяет алгоритм определения уникальных пользователей. Пока ни у одного специалиста нет понимания, какими инструментами и с помощью каких механизмов будет просчитываться уникальная суточная или месячная аудитория.

На сегодня сбор статистических данных по посещениям страниц/сайта делается сервисами, находящимися за пределами страны и они не могут быть принуждены к исполнению законодательства Кыргызской Республики (Я.Метрика, liveinternet и др. существующие сервисы).

Законопроект в предлагаемой редакции не предусматривает формирования или наделения специальными полномочиями уполномоченного государственного органа, который бы осуществлял сбор и анализ данных об уникальных пользователях. С точки зрения содержания регулирования (информационные отношения), соответствующими полномочиями должен быть наделен один из органов, указанных в статье 24 Закона «Об информатизации и электронном управлении». Однако соответствующего регулирования законопроект не предлагает.

Учитывая, что поправки, касающиеся регулирования Интернета, вносятся в конституционный закон о выборах, это, по всей видимости, подразумевает, что компетенцией регулирующего и контролирующего органа наделяется ЦИК, которая и будет решать, кто администрирует, а также модерирует ресурс и сколько у него уникальных посетителей.

Поэтому эксперты задаются вопросом: каким образом ЦИК будет определять, кто открыл страницу в социальной сети: физическое или юридическое лицо?Например, под категорию «интернет-издания» может попасть анкета на сайте знакомств либо тема на интернет-форуме. С учетом современных интернет-технологий можно любому сайту (пользователю) направить 1 000 посетителей на страницу в течение нескольких часов, а то и минут.

В любом случае администрирование, и тем более модерацию сайта установить по страновому признаку представляется невозможным. Тем более, принимая во внимание то обстоятельство, что ЦИК, исходя из ее компетенции, не обладает опытом, навыками и ресурсами, необходимыми для реализации соответствующей функции. Очевидно, что на ЦИК эти обязанности никак не могут быть возложены.

Как известно, Интернет как глобальное явление имеет трансграничный характер. Соответственно законодательство КР не имеет возможности установить обязательства для зарубежных интернет-изданий и сервисов по исполнению норм, касающихся агитации в законе о выборах.

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ОФ «Институт медиа полиси».

источник фото на превью