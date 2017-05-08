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Quiz Night: доступ к судебной информации и журналистика данных

Май 8, 2017 Автор Раздел Доступ к информации, Конкурсы/Семинары/Стажировки, Новости Интерньюс Тэги ,

17 мая в 19.00 в конференц-зале гостиницы «Парк Отель» по ул. Орозбекова, 87 состоится интеллектуальная игра Quiz Night на тему «Доступ к судебной информации и журналистика данных».

Quiz Night – интеллектуальная командная игра.

  • — В команде 5 человек.
  • — 15 вопросов.
  • — 2 минуты на обсуждение каждого вопроса.
  • — Команда, набравшая большее количество очков, побеждает в игре и получает денежный приз.

Если вы хотите принять участие в игре, зарегистрировать свою команду можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6YLkAfbrp3rxNkLUzlmTBWW8w2G2kZiXndPtMYy8dmGD1rw/viewform?c=0&w=1

или по WhatsApp +996 (557) 171-185.

В заявке необходимо указать название команды, контактные данные и организацию, которую вы представляете.

Взнос с команды – 1 500 сомов.

Предлагаем темы, подготовка к которым поможет вам отвечать на вопросы викторины:

(Страна – Кыргызстан)

  1. — Реформирование судебной системы.
  2. — Обеспечение доступа к открытой информации всех слоев населения.
  3. — Критерии отбора судей Верховного и местных судов.
  4. — Процедуры назначения судей местных судов.
  5. — Интернет-портал www.sot.kg как инструмент доступности судебной информации.
  6. — Законодательная база, обеспечивающая доступность и открытость судебной информации.
  7. — Гласность и открытость судопроизводства.
  8. — Принципы достижения открытости и прозрачности судебной системы.

Организаторы: Программа USAID и IDLO-Кыргызстан по укреплению судебной системы в КР при партнерстве с Internews Network и IWPR.

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