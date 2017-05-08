Quiz Night: доступ к судебной информации и журналистика данных

17 мая в 19.00 в конференц-зале гостиницы «Парк Отель» по ул. Орозбекова, 87 состоится интеллектуальная игра Quiz Night на тему «Доступ к судебной информации и журналистика данных».
Quiz Night – интеллектуальная командная игра.
- — В команде 5 человек.
- — 15 вопросов.
- — 2 минуты на обсуждение каждого вопроса.
- — Команда, набравшая большее количество очков, побеждает в игре и получает денежный приз.
Если вы хотите принять участие в игре, зарегистрировать свою команду можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6YLkAfbrp3rxNkLUzlmTBWW8w2G2kZiXndPtMYy8dmGD1rw/viewform?c=0&w=1
или по WhatsApp +996 (557) 171-185.
В заявке необходимо указать название команды, контактные данные и организацию, которую вы представляете.
Взнос с команды – 1 500 сомов.
Предлагаем темы, подготовка к которым поможет вам отвечать на вопросы викторины:
(Страна – Кыргызстан)
- — Реформирование судебной системы.
- — Обеспечение доступа к открытой информации всех слоев населения.
- — Критерии отбора судей Верховного и местных судов.
- — Процедуры назначения судей местных судов.
- — Интернет-портал www.sot.kg как инструмент доступности судебной информации.
- — Законодательная база, обеспечивающая доступность и открытость судебной информации.
- — Гласность и открытость судопроизводства.
- — Принципы достижения открытости и прозрачности судебной системы.
Организаторы: Программа USAID и IDLO-Кыргызстан по укреплению судебной системы в КР при партнерстве с Internews Network и IWPR.