Quiz Night: доступ к судебной информации и журналистика данных

17 мая в 19.00 в конференц-зале гостиницы «Парк Отель» по ул. Орозбекова, 87 состоится интеллектуальная игра Quiz Night на тему «Доступ к судебной информации и журналистика данных».

Quiz Night – интеллектуальная командная игра.

— В команде 5 человек.

— 15 вопросов.

— 2 минуты на обсуждение каждого вопроса.

— Команда, набравшая большее количество очков, побеждает в игре и получает денежный приз.

Если вы хотите принять участие в игре, зарегистрировать свою команду можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6YLkAfbrp3rxNkLUzlmTBWW8w2G2kZiXndPtMYy8dmGD1rw/viewform?c=0&w=1

или по WhatsApp +996 (557) 171-185.

В заявке необходимо указать название команды, контактные данные и организацию, которую вы представляете.

Взнос с команды – 1 500 сомов.

Предлагаем темы, подготовка к которым поможет вам отвечать на вопросы викторины:

(Страна – Кыргызстан)

— Реформирование судебной системы. — Обеспечение доступа к открытой информации всех слоев населения. — Критерии отбора судей Верховного и местных судов. — Процедуры назначения судей местных судов. www.sot.kg — Интернет-порталкак инструмент доступности судебной информации. — Законодательная база, обеспечивающая доступность и открытость судебной информации. — Гласность и открытость судопроизводства. — Принципы достижения открытости и прозрачности судебной системы.

Организаторы: Программа USAID и IDLO-Кыргызстан по укреплению судебной системы в КР при партнерстве с Internews Network и IWPR.