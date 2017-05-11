Преподавателям вузов: стажировка по журналистике данных

Приглашаются преподаватели университетов для участия в Летней школе Summer Data Institute с 5 по 30 июня 2017 года в Бишкеке.
ПРООН и Американский университет в Центральной Азии привлекают высокопрофессиональных специалистов в области средств массовой информации и информатики для участия в четырехнедельном интенсивном курсе. Программа основана на практических занятиях, чтобы подготовить когорту преподавателей, владеющих основами журналистики данных и способных вести новое направление на университетском или профессиональном уровне.
Чтобы подать заявку, вы должны быть лектором в Кыргызстане, желающим провести четыре недели на стажировке для изучения всех аспектов и тонкостей дата-журналистики.
Заявку до 14 мая можно подать здесь.
Кандидаты будут определены 20 мая.
Вы можете посмотреть прошлогодний учебный лагерь в Черногории здесь.
Информацию о дата-журналистике можно получить по ссылке Data Journalism Manual.
Организаторы надеются, что этот четырехнедельный курс определит и мотивированных преподавателей в университетах страны, которые присоединятся к новому направлению и помогут распространять знания о журналистике данных.
Участники научатся использовать инструменты и техники работы с огромным объемом данных от ведущих специалистов в этой области, смогут овладеть техникой визуализации для поддержки своих статей.
Рабочий язык — английский.