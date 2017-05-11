Преподавателям вузов: стажировка по журналистике данных

Приглашаются преподаватели университетов для участия в Летней школе Summer Data Institute с 5 по 30 июня 2017 года в Бишкеке.

ПРООН и Американский университет в Центральной Азии привлекают высокопрофессиональных специалистов в области средств массовой информации и информатики для участия в четырехнедельном интенсивном курсе. Программа основана на практических занятиях, чтобы подготовить когорту преподавателей, владеющих основами журналистики данных и способных вести новое направление на университетском или профессиональном уровне.

Чтобы подать заявку, вы должны быть лектором в Кыргызстане, желающим провести четыре недели на стажировке для изучения всех аспектов и тонкостей дата-журналистики.

Заявку до 14 мая можно подать здесь.

Кандидаты будут определены 20 мая.

Вы можете посмотреть прошлогодний учебный лагерь в Черногории здесь.

Информацию о дата-журналистике можно получить по ссылке Data Journalism Manual.

Организаторы надеются, что этот четырехнедельный курс определит и мотивированных преподавателей в университетах страны, которые присоединятся к новому направлению и помогут распространять знания о журналистике данных.

Участники научатся использовать инструменты и техники работы с огромным объемом данных от ведущих специалистов в этой области, смогут овладеть техникой визуализации для поддержки своих статей.

Рабочий язык — английский.

источник фото на превью.