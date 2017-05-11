Кыргызстан готов к полному переходу на цифровое вещание

15 мая на всей территории страны отключат аналоговое телевещание. По этому поводу ответственные государственные чиновники правительства и ведомственных органов провели финальную пресс-конференцию, где в деталях представили журналистам картину с подключением телезрителей к новому формату вещания. Завершается почти трехлетняя национальная информационная кампания #sanarip «Подключись к цифре».

Заместитель министра культуры, информации и туризма Айнура Темирбекова напомнила, что правительство, международные донорские организации, экспертное сообщество и представители СМИ, задействованные в реализации программы, проделали огромную работу: построена инфраструктура для распространения и приема цифрового сигнала, установлены 54 передатчика, которые обеспечили охват 95% населения республики, создан социальный пакет телеканалов, гарантирующий бесплатный доступ к эфиру государственных и общественных вещателей.

Оставшиеся 5% жителей проживают в труднодоступных местах со сложным горным рельефом в 326 населенных пунктах. Для них установят 211 АТР, что позволит охватить вещанием 277 сел. 99 малонаселенных пунктов намечается обеспечить подключением к спутниковым антеннам и ресиверам.

На пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета информационных технологий и связи Эшмамбет Аматов и технический директор РПО РМТР Усан Джанузаков объяснили технические особенности подключения к качественному цифровому телевидению.

Стоит отметить, что Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с фондом «Сорос – Кыргызстан» на протяжении последних трех лет оказывал помощь по обучению и стажировке специалистов, продюсеров, журналистов телеканалов, а также содействовал подготовке контента для вещательных компаний.

Интерньюс намерен предоставлять площадку для обмена контентом телеканалам, чтобы улучшить содержательную часть вещания.