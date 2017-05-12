Семинар для журналистов по освещению выборов в Кыргызстане

Internews в Кыргызстане совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES), Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и ПРООН объявляют о приеме заявок

на двухдневный семинар для журналистов и редакторов по освещению президентских выборов в КР.

Для представителей СМИ из Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей он пройдет в Бишкеке 10-11 июня на русском языке.

Для представителей СМИ Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей — в Оше 17-18 июня на кыргызском языке.

Мероприятие состоится при участии местных и международных тренеров.

Для участия необходимо до 17.00 24 мая 2017 года заполнить электронную заявку по ссылке https://goo.gl/mQqf6x.

Для составления программы, максимально отвечающей потребностям медиа при освещении предвыборной кампании, пожалуйста, заполните небольшой онлайн-опросник по ссылке https://goo.gl/forms/ptKrLiq4obfR2HwK2.