Семинар для журналистов по освещению выборов в Кыргызстане

Internews в Кыргызстане совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES), Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и ПРООН объявляют о приеме заявок
на двухдневный семинар для журналистов и редакторов по освещению президентских выборов в КР.
Для представителей СМИ из Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей он пройдет в Бишкеке 10-11 июня на русском языке.
Для представителей СМИ Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей — в Оше 17-18 июня на кыргызском языке.
Мероприятие состоится при участии местных и международных тренеров.
Для участия необходимо до 17.00 24 мая 2017 года заполнить электронную заявку по ссылке https://goo.gl/mQqf6x.
Для составления программы, максимально отвечающей потребностям медиа при освещении предвыборной кампании, пожалуйста, заполните небольшой онлайн-опросник по ссылке https://goo.gl/forms/ptKrLiq4obfR2HwK2.