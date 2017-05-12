Президент отзывает иск к «Азаттык медиа»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к «Азаттык медиа». Об этом сообщила пресс-служба главы государства на сайте president.kg.

Как отмечалось ранее, генпрокурор Индира Джолдубаева со ссылкой на Закон «О гарантиях деятельности президента КР» предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных публикаций, порочащих честь и достоинство главы государства. В числе ответчиков по данным искам привлекалось и учреждение «Азаттык медиа» — кыргызская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».

30 марта состоялась встреча Алмазбека Атамбаева с президентом медиакорпорации Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Томасом Кентом по его личной просьбе.

В официальном сообщении говорится, что во время встречи обсуждались проблемы обеспечения сбалансированности и объективности при освещении происходящих в стране событий. Также поднимались вопросы беспристрастности журналистики, причины порождения мнений об ангажированности отдельных журналистов. Особо говорилось о недопустимости дискредитации важнейших и священных для народа Кыргызстана принципов свободы слова.

Президент увидел, что за прошедшее после встречи время в деятельности Радио «Азаттык» наметилась позитивная тенденция, а материалы на радио и публикации на интернет-сайте стали более сбалансированными и взвешенными.

В официальном сообщении отмечается повышение качества в освещении событий на Радио «Азаттык».

Сторона, подававшая иски, считает, что приняты соответствующие меры в части соблюдения редакционной политики, в том числе по предварительному системному правовому анализу спорных положений при подготовке материалов в эфир и публикаций на интернет-сайте.

Алмазбек Атамбаев предложил Генеральной прокуратуре отозвать исковые требования к «Азаттык медиа», учитывая вышеизложенные изменения, подчеркнув при этом приверженность Кыргызстана основополагающим принципам свободы слова и уважения к ответственной журналистике.