В Центральной Азии растет потенциал журналистских расследований

В Бишкеке 12-14 мая 2017 года прошел трехдневный тренинг по журналистским расследованиям, в котором приняли участие 22 представителя из четырех стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Мероприятие проводилось на платформе Kloop media при содействии Интерньюс в Кыргызстане. В качестве тренеров приглашены Владимир Тхорик (RISE Молдова) и Эльдияр Арыкбаев (Kloop).

В течение трех дней журналисты ознакомились со спецификой проведения журналистских расследований, поиска данных в открытых и закрытых международных источниках, соцсетях и веб-архивах, узнали об инструментах технической безопасности, практически поработали в группах. В финале тренинга несколько команд представили гипотезы для проведения собственных расследований, обоснование проблемы и источники для создания достоверного и основанного на фактах материала для публикации или телесюжета.

Владимир Тхорик по итогам мероприятия отметил, что потенциал журналистов из стран Центральной Азии, с которыми пришлось работать, довольно высок. Заявлены актуальные и социально значимые темы. Тренер выразил надежду на то, что у журналистов будет достаточно профессионализма и смелости, чтобы рассказать обществу об имеющихся проблемах.

Он подчеркнул, что в Центральной Азии присутствуют те же проблемы, как и во всех странах СНГ: коррумпированность чиновников, дискриминация уязвимых слоев населения, проблемы мигрантов, несправедливые и нечеткие правила игры в бизнесе.

Тренер из Молдовы заявил, что главная задача журналиста-расследователя не в том, чтобы предполагать и давать некие мнения по поводу, а предъявлять общественности убедительные факты и доказательства злоупотреблений, правонарушений и коррупции.

«Важно отметить, что для участников тренинга новой была информация о том, что такое проверка фактов (fact checking). Обычно в редакциях в государствах на постсоветском пространстве нет сотрудников, которые специально занимались бы проверкой фактов. Они так и называются: проверяющие факты, или fact checkеr. Участники с удивлением узнали, что каждое расследование перед публикацией или выходом в эфир должно проходить процедуру проверки фактов. Нужен специалист, который каждый факт в расследовании, каждую цифру и документ проверяет на достоверность», – сказал Владимир Тхорик.

Он также подчеркнул, что расследователь не вправе публиковать статью о каком-то коррупционере, не дав тому слова, обязан добиться комментариев, дать весь спектр мнений о проблеме, предоставить право высказаться всем участникам процесса.