День Европы в Бишкеке и проекты Internews в Кыргызстане

В Бишкеке 12 мая прошла презентация проектов Европейского союза в рамках Дня Европы. Это мероприятие ежегодно проводится Представительством Европейской комиссии в Кыргызской Республике.

Как известно, сотрудничество ЕС с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии основано на долгосрочной стратегии по региональному сотрудничеству, которая учитывает текущую ситуацию и потребности каждого государства. В рамках этой стратегии в республике реализуются программы и проекты в области образования, здравоохранения, управления, верховенства права, поддержки демократии и прав человека.

В последние два года Представительство Internews в Кыргызстане реализует два проекта совместно с ЕС и подготовило интерактивный стенд. Проект «Медиа и гражданское участие в процессах прозрачности и подотчетности» поддержан Европейским союзом в 2015 году. Его задача – создать культуру прозрачности и подотчетности в целом и платформы, где граждане могли бы выражать и делать предложения о проявлениях коррупции, несправедливости или нарушениях прав.

По словам директора проекта Жылдыз Куватовой, поставлена цель – помочь журналистам в проведении качественных журналистских расследований, вместе в НПО отслеживать “температуру” настроений и знать, что актуально для общества. А госструктуры узнали, какие сферы нуждаются во внимании властей. За два года реализации Internews и Kloop media обучили множество представителей НПО и СМИ проведению журналистских расследований, написанию сообщений, пресс-релизов, использованию платформы для отслеживания проблемных сфер общества, эффективным коммуникациям, общению со СМИ и властью.

Не менее важный проект, который также финансируется ЕС, — «Медиа для эффективного освещение вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии». Его директор Фарход Рахматов отмечает, что за время проектной деятельности усилен потенциал журналистов региона по экологической тематике, проведен ряд тематически совместных семинаров для представителей общественных организаций и работников средств массовой информации.

На конкурсной основе определены получатели малых грантов на производство контента по экологической тематике. Также запущен региональный сайт Livingasia.online, где публикуются мультимедийные материалы о состоянии окружающей среды в Центральной Азии.