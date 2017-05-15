Смена руководства ОРТРК «Ынтымак»: позиция Интерньюс в Кыргызстане

Представительство Интерньюс в Кыргызстане внимательно наблюдает за сменой генерального директора ОРТРК «Ынтымак» и максимально заинтересовано в легитимной передаче полномочий в соответствии со всеми существующими нормами закона, регулирующими деятельность общественных вещателей.

Мы глубоко убеждены в том, что все изменения должны проводиться легитимно, в соответствии с юридической базой, которая в настоящее время нуждается в поправках. Мы имеем в виду Закон «Об общественном телерадиовещании в КР», поправки в который на сегодня находятся в Жогорку Кенеше и в случае принятия позволят избрать новый легитимный Наблюдательный совет в «Ынтымак». А это в свою очередь даст возможность провести открытый конкурс на выбор нового генерального директора регионального вещателя.

Прозрачный процесс отбора руководителя, соответствующий принципам общественного телерадиовещания, — важный процесс, который позволит «Ынтымак» сохранить свой уникальный статус, ведь он показателен не только для Кыргызстана, но и для всего Центральноазиатского региона. Наличие Наблюдательного совета из представителей государственных органов и гражданского общества на паритетной основе, а также сохранение функций и полномочий НС по избранию руководства телерадиокомпании являются основополагающими принципами существования общественного телевидения, каким является ОРТРК «Ынтымак».

В связи с вышесказанным Интерньюс в КР надеется, что в будущем выборы нового генерального директора телерадиокомпании пройдут в соответствии с существующим законодательством и принципами прозрачности.

ОРТРК «Ынтымак» образована в соответствии с соглашением о развитии между правительством и Представительством Интерньюс в Кыргызской Республике в 2012 году и имеет общественный статус, который помог каналу зарекомендовать себя прогрессивным партнером для местного и международного сообщества. За прошедшие пять лет Интерньюс оказывает постоянную техническую и консультационную помощь ОРТРК «Ынтымак» для повышения профессиональных навыков сотрудников, перехода на цифровое телерадиовещание и обеспечения устойчивости телерадиокомпании.

Интерньюс готов содействовать в проведении общественных слушаний по поправкам в закон «Об общественном телерадиовещании», а также оказать помощь в процессе прозрачных выборов в наблюдательный совет и на позицию генерального директора в будущем.