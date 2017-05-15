Переход на цифровое вещание в Кыргызстане: Таласская область

В Кыргызстане отключено аналоговое вещание сегодня, 15 мая 2017 года.

В связи с этим пресс-служба полномочного представительства правительства в Таласской области сообщает: на 15 мая из 48 925 домохозяйств на цифровое телевидение перешло 47 570, или 97,2% от общего количества. На территории региона продажа приставок (ресиверов) для приема сигнала цифрового телевидения возможна в 40 торговых точках. О местах их расположения население информируют через местные средства массовой информации. Руководителем областного штаба, занимающегося координацией вопросов о переходе на цифровое телевидение, является заместитель полномочного представителя правительства в Таласской области Азият Жаркыналиева.

Пресс-служба полномочного представительства опубликовала контактные данные всего состава областного штаба по решению вопросов, связанных с переходом на цифровое телерадиовещание:

1. Жаркыналиева Азият Шаболотовна — заместитель полномочного представителя правительства в Таласской области, 0 (557) 890-689.

2. Токтосунов Нарынбек Искендерович – заведующий отделом социального развития и мониторинга аппарата полномочного представителя в Таласской области, 0 (555) 968-527.

3. Медетбеков Казыбек Малабекович – завотделом регионального развития аппарата полномочного представителя в Таласской области, 0 (773) 661-047.

4. Суранчиев Мухаммеджан Ашымович – пресс-секретарь аппарата полномочного представителя правительства в Таласской области, 0 (557) 006-214.

5. Нуржанов Бакытбек Качкынбаевич – аким Таласского района, 0 (772) 165-923.

6. Осмонбеков Канымет Бийзакович – аким Бакай-Атинского района, 0 (552) 613-260.

7. Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович – аким Кара-Бууринского района, 0 (550) 845-959.

8. Дүйшөбаев Бектеналы Бошкоевич – аким Манасского района, 0 (777) 771-957.

9. Джузупбеков Айдар Жапарович – мэр Таласа, 0 (558) 273-737.

10. Эстебесов Кубан Аязбекович – директор Театра музыкальной драмы им. К.Медетбекова, координатор Министерства культуры, информации и туризма по Таласской области, 0 (555) 408-155.

11. Үмөтов Эрмек Асанович, директор Таласской областной телерадиокомпании, 0 (777) 185-286.

12. Жумабаев Кубат, сотрудник Таласского филиала ОАО «Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания».

13. Долдоев Самат Садыржанович, руководитель областного филиала ОАО «Кыргызтелеком», 0 (771) 374-748.

14. Иманкулов Козубек Кушубекович – главный редактор областной газеты «Талас турмушу», 0 (772) 655-905.

15. Ажыбеков Үмөтхан Күмүшбекович, представитель Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве, 0 (772) 266-007.